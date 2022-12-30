高獲利報酬詐騙　宜蘭警成功阻詐...保民眾5萬血汗錢

▲宜蘭警方成功攔阻詐騙，保全江姓男子（左）5萬元辛勞積蓄。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一江姓男子與不詳人士LINE對話中，誤信對方所說只要進行投資將會取得高獲利報酬，日前到銀行要匯款5萬元至對方所提供的帳戶，但又說不出為何要臨櫃辦理儲值等，宜蘭分局新民派出所警員葉曙瑋、何志豪兩人獲報後，前往提醒江男勿相信任何高報酬之投資說法，保全江男5萬元辛勞積蓄。 等，宜蘭分局新民派出所警員葉曙瑋、何志豪兩人獲報後，前往提醒江男勿相信任何高報酬之投資說法，保全江男5萬元辛勞積蓄。

宜蘭分局新民派出所警員葉曙瑋、何志豪兩人，日前接獲中國信託銀行宜蘭分行報案，指江姓男子疑遭詐騙，員警到場時，銀行專員向葉、何兩人表示，江男欲匯款新台幣5萬元至他人帳戶，但江男無法詳細說明原由，經員警關懷並經其同意查看手機，發現江男與一名不詳人士之LINE對話，始得知江男原先因投資原故，而與不詳人士加LINE進行談話，談話內容為只要進行投資將取得高獲利報酬，但後續對方向江男表示臨櫃辦理儲值不能透漏任何投資訊息，如果行員問其資金用途可以告知行員係精品買賣...匯款需於一小時之內完成...等語，並留有人頭帳戶資訊予江男進行匯款。

員警查看後，確信江男已遭詐騙，且對話中有繁、簡體字參差不齊，提醒江男勿相信任何高報酬之投資，如有發生假冒檢警之人前往住處，請立即報警協力合作逮捕犯嫌，最後江男非常感謝警方及時到場協助，才未發生遭詐騙情形，保全江男辛勞所存之積蓄。

宜蘭分局呼籲，年節將近，加強重要節日安全維護工作即將起跑，工作執行期間自2023年1月1日22時起至1月30日24時止，為期30天，宜蘭分局將透過多元管道加強反詐騙宣導，籲請民眾接獲陌生訊息或來電要求「匯款」，務必謹慎防詐、冷靜查證。