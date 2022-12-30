館長沒出全力「Toyz只撐3分鐘」是羞辱？大票見1關鍵搖頭了

▲有網友認為，館長其實沒出全力。（圖／翻攝Toyz YouTube）

網搜小組／鄺郁庭報導

前電競選手Toyz為了150萬合約，昨（29）日特地前往館長的健身房，先接受一日訓練，並實際和館長對練拳擊，吸引2.2萬人在線觀看。事後，就有網友在PTT的Gossiping板貼出練拳片段，問卦「各位覺得館長昨天是在羞辱還是教學？」直呼「台灣真的有哪個道館第一天就找破百公斤的人來打你嗎？」引發熱論。

「昨天熱騰騰的椅子練拳影片出爐（先練腿一小時後）。」這位網友文中分享Toyz在YouTube的直播影片《成吉思汗強度試訓》，並貼出Toyz和館長練拳時，被狠揍兩重拳的動圖，直問「各位鍵盤格鬥家，覺得這是羞辱還是教學？」

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會這樣問，是因為聽到館長說，「（被打）這很正常」、「都是這樣過來的」、「到處都是這樣」，這讓原PO納悶，「台灣真的有哪個道館第一天就找破百公斤的人來打你嗎？我去跆拳道館，會有黑帶的一開場直接把我踢爛嗎？好怕！不敢在台灣學格鬥了。」

看到貼文後，底下網友紛紛議論，「羞辱吧？根本沒出力打」、「就是給觀眾看羞辱式的流量秀」、「就算半年後要打拳賽，還是要先學基本動作啊！什麼都不會，上去當沙包是能學到什麼」、「羞辱我不知道有沒有，但肯定不會是正常教學的步驟吧」、「才訓練第一天，完全不懂就被打成那樣。」

▲Toyz與館長對練拳擊。（圖／翻攝Toyz YouTube）

但就有人認為，「節目效果，正常來說怕出事都不會這樣，連基礎都不會是不可能讓人上去打的」、「打的部位很精準、沒出力，看起來像在虐菜，有效打擊才說明專業啊」、「我練巴西柔術第一天就被armbar鎖爛，格鬥又不是過家家」、「看館長根本沒帶動身體，留力了。」

也有網友點出1關鍵，「你拜師，要六個月上擂台，不然要怎麼練」、「當初說六個月要跟鍾培生打，還要簽生死狀，這點程度就叫羞辱，之後還要練個屁」、「不速成要怎麼打？館長打前就說過這個是選手訓練」、「這是格鬥選手的訓練，以為上拳擊有氧嗎？半年後要打比賽的欸，要吃拳頭會受傷的欸！不這樣操難道是去練身體健康的？」