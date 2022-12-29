Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！狂吃重拳倒下　2.2萬人線上朝聖

▲Toyz於29日到成吉思汗健身俱樂部林口館展開訓練。（圖／翻攝Toyz YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz近日透過化解了實況主史丹利與館長的糾紛時，成功和館長談成150萬元的訓練合約。Toyz於29日到成吉思汗健身俱樂部林口館展開第一次訓練，親自接受館長的重砲拳擊教學，吸引2.2萬人同時在線觀看。

Toyz於29日下午到成吉思汗健身俱樂部林口館進行訓練，他起初先拉筋暖身，隨後接受重訓等肌耐力訓練，不到1小時就讓他氣喘吁吁。隨後，館長也指派教練教導Toyz打拳的腳步、站位及出拳等，最後雙方進入八角鐵龍，讓Toyz親自體驗實戰。

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Toyz穿戴好防具，聽到開始的訊號後立刻展開攻擊，猛然往館長的臉上重擊一拳，但館長只有頭髮亂掉，狀態完全不受影響，還拍拍臉頰要求Toyz繼續進攻，並同時對Toyz出拳，將Toyz連連逼退，直到背靠籠壁。

▲▼Toyz吃下館長多拳後倒下。（圖／翻攝Toyz YouTube）



雖然兩者體重、身高等量級天差地遠，但Toyz並未放棄，不斷持續進攻，漂亮地多拳成功命中館長，讓線上2.2萬名觀眾紛紛吶喊加油。無奈最後Toyz撐不住館長的猛烈攻勢，頭部、臉部、肚子等部位吃下多拳後倒地，拼命地喘氣。

網友看完紛紛留言，「好痛」、「拳好重」、「九鷹白骨爪嗎」、「居然敢打館長的臉」、「小劉我們回家，150萬不要了吧」、「乾太猛了」、「館長很放水了」、「太狠了」、「打死他」、「讓我們緬懷劉主播」。