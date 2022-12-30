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Toyz「3小時就被逐出師門」！他舉這人慘況：館長的錢有這麼好賺嗎

▲▼Toyz單挑館長「快攻打臉一擊」！狂吃重拳倒下　2.2萬人線上朝聖。（圖／翻攝Toyz YouTube）

▲Toyz單挑館長，當時吸引2.2萬人線上觀看。（圖／翻攝Toyz YouTube）

網搜小組／劉維榛報導

《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz的格鬥選手之路，一夕間變調！原本他與館長談妥150萬合約，不料第一次訓練就遭打趴，Toyz事後還開直播怒轟公報私仇，「打得也太X媽用力了！」隨後館長也嗆聲不簽約了。對此，政治評論網紅「連公子」拿出史丹利的例子來嘲諷，「館長的錢有這麼好賺嗎？」

Toyz日前化身和事佬，成功替館長與史丹利化解合約糾紛，也反讓Toyz與館長談到一筆150萬的訓練合約。不料昨（29）日，Toyz首次對戰館長就狂吃重拳倒下。

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▲Toyz接受館長訓練，直播有2.2萬人線上觀看。（圖／翻攝Toyz YouTube）

▲Toyz癱在地上。（圖／翻攝Toyz YouTube）

事後，Toyz開直播指控館長公報私仇，「打得也太X媽用力了」，Toyz也強調是在讓館長，「不然多難看啊！一開始就把館長打死，後面怎麼練啊？」對此，館長助理小宇也開直播回嗆，「師傅（館長）說不簽Toyz 了，不知尊師重道！」

看著Toyz僅3小時就被館長「逐出師門」，讓網紅「連公子」在臉書開酸，「什麼叫大智若愚？史丹利之前被很多人罵不惜福，超佛合約居然放棄，但館長的錢有這麼好賺嗎？Toyz用華麗的口才，承接了這個業配，結果被打到飛起來，現在換Toyz要哭哭，史丹利來安慰他了。」

底下網友熱議，「這波挺館長，直播上臭師傅真的大忌，一堆人說甚麼後面有跨回來，但是這麼想也不對，嘴上已經有臭話講出來，心態就是不對了」。也有人分析，「椅子（Toyz）的目的應該只有大眾的關注度，能夠被像你這樣的KOL討論那就更理想，反正只要不死就是小傷」。

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