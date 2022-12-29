　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

Toyz被打笑說「肌肉棒子公報私仇」！館長不簽約了：不知尊師重道

▲▼Toyz單挑館長「快攻打臉一擊」！狂吃重拳倒下　2.2萬人線上朝聖。（圖／翻攝Toyz YouTube）

▲Toyz接受館長訓練，直播有2.2萬人線上觀看。（圖／翻攝Toyz YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

前電競選手Toyz近日和館長談成150萬元的訓練合約，29日到成吉思汗健身俱樂部林口館與館長進行對練，被對方打趴。事後，館長助理小宇開直播表示，「師傅（館長）說不簽Toyz 了，不知尊師重道」。

小宇29日晚間代班直播表示，起初答應Toyz來練習，今天是以很低的強度進行訓練，本來也說好要Toyz當選手，但看到Toyz的直播後，覺得對方的態度很不好，即使是做效果也不行，「我大可以錢收了，把他弄弄弄，弄到受不了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小宇說，Toyz與館長對練完後，在2萬多人的直播中跟攝影師說，「很明顯啊，那個肌肉棒子（館長）就在公報私仇阿，你看不出來嗎？左一拳右一拳」，Toyz的經紀人則說「就訓練啊，剛剛說師傅，現在就肌肉棒子，以後就胖子」。

小宇表示，就算做效果也不會對訓練的師傅做效果，Toyz實在沒有必要說一些垃圾話。

網友看完紛紛留言，「真的公報私仇了各位，真的，150萬付了，揍了好幾拳。可悲，不能效果一下，也沒說不練」、「練習的時候明明就是很認真，怎麼不說」、「人家也沒擺爛練習？你們說不簽就不簽喔？」「不簽不要找理由」、「好了啦簽不起不要簽」、「阿效果當然是開台講啊」、「整個直播看完啊，後面誇的也不說」、「直播有看完嗎？後面有認真感謝你們，說館長最暖」、「其實我蠻期待椅子練拳的說，雖然我是館粉」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／畫面曝光！北市男突衝出「公車迎面猛撞」命危
快訊／涉內線交易遭搜索　高端發聲明
歌手爆失聯5個月　警方證實「已收到家屬報案」
指甲邊起絲別拔！醫揭「狂脫皮4原因」　護手秘訣看這
蝦皮店到店準時打烊　奧客「怒踹鐵門」！女店員一招反擊被讚爆
華為智慧型手表綁火腿上「測出血氧心跳」！公司回應
當完4個月的役男還要「補當兵」？　國防部解答了
高端內線交易案　基亞董座張世忠遭搜索約談
台中火警「3死1插管」！市長盧秀燕到場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化市22.6萬人口「消防員僅58人」！小隊長崩潰舉牌：幫幫我們

Toyz被打笑說「肌肉棒子公報私仇」！館長不簽約了：不知尊師重道

蝦皮店到店準時打烊　奧客「暴怒踹鐵門」！女店員一招反擊被讚爆

快訊／台鐵爆死傷事故　苑裡=通霄行車中斷

行人過馬路「紅燈慢慢走」！汽車駕駛無奈公布畫面：誰尊重我們

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾、巨蟹跨出舒適圈

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！狂吃重拳倒下　2.2萬人線上朝聖

94年次後當兵一年很哀怨？　他揭「7年級生悲慘世代」：剛好而已

2023年屬羊、蛇慎防血光之災　兔龍身體健康最差「這3個月當心」

「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

印尼妻溜台語嗆酒空尪　「用情緒工作怎幹大事？」

虎斑貓享受被踢的感覺　每天跑嫩嬰腳下等按摩

彰化市22.6萬人口「消防員僅58人」！小隊長崩潰舉牌：幫幫我們

Toyz被打笑說「肌肉棒子公報私仇」！館長不簽約了：不知尊師重道

蝦皮店到店準時打烊　奧客「暴怒踹鐵門」！女店員一招反擊被讚爆

快訊／台鐵爆死傷事故　苑裡=通霄行車中斷

行人過馬路「紅燈慢慢走」！汽車駕駛無奈公布畫面：誰尊重我們

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾、巨蟹跨出舒適圈

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！狂吃重拳倒下　2.2萬人線上朝聖

94年次後當兵一年很哀怨？　他揭「7年級生悲慘世代」：剛好而已

2023年屬羊、蛇慎防血光之災　兔龍身體健康最差「這3個月當心」

「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

真「三巨頭」！西蒙斯攻守找到定位　籃網奪10連勝功不可沒

演員男友市區酒駕飆車！　「反骨」琳妲坐副駕嚇壞：我不要了

快訊／涉內線交易遭士檢搜索　高端證實2基層遭約談後無保請回

Hyundai「縮小版Tucson」登場！主打年輕世代　定位比Kona親民

千人新冠防疫認知調查「3成不及格」　甚至有題目沒人答對

台灣要認命　認真考慮兩岸和談

先探／謝金河：景氣墜落像雪落下的聲音

彰化市22.6萬人口「消防員僅58人」！小隊長崩潰舉牌：幫幫我們

快訊／北市行人突衝出「公車迎面猛撞」命危　行車紀錄器畫面曝光

阿雅罕曬8歲女兒「見證成長的一天」　氣質美貌曝光網讚：好漂亮

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

今明雨擴全台　2地區一路下到明年

日本單日415死創新高！林氏璧建議帶3寶赴日

苗栗懶人露營住到發霉帳篷！業者反擊了

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！

幼兒園老師熱舞「抖動19秒」　媽媽們怒了

12星座「2023好事要發生了」！

小二女國文考卷！媽一看超火　爸爸沉默了

更多熱門

相關新聞

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

《英雄聯盟》S2世界冠軍、前電競選手Toyz近日透過化解了實況主史丹利與館長的糾紛時，成功和館長談成150萬元的訓練合約。Toyz於29日到成吉思汗健身俱樂部林口館展開第一次訓練，親自接受館長的重砲拳擊教學，吸引2.2萬人同時在線觀看。

館長黑底白字PO　謝謝媽養育之恩

館長黑底白字PO　謝謝媽養育之恩

Toyz曬「全台最貴」咖啡罵

Toyz曬「全台最貴」咖啡罵

「逃避兵役是懦夫！」　館長點破台灣當兵最大問題

「逃避兵役是懦夫！」　館長點破台灣當兵最大問題

盤點實況圈2022年度十大新聞

盤點實況圈2022年度十大新聞

關鍵字：

Toyz館長

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

「信樂團」幕後推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面