Toyz被打笑說「肌肉棒子公報私仇」！館長不簽約了：不知尊師重道

▲Toyz接受館長訓練，直播有2.2萬人線上觀看。（圖／翻攝Toyz YouTube）



記者鄒鎮宇／綜合報導

前電競選手Toyz近日和館長談成150萬元的訓練合約，29日到成吉思汗健身俱樂部林口館與館長進行對練，被對方打趴。事後，館長助理小宇開直播表示，「師傅（館長）說不簽Toyz 了，不知尊師重道」。

小宇29日晚間代班直播表示，起初答應Toyz來練習，今天是以很低的強度進行訓練，本來也說好要Toyz當選手，但看到Toyz的直播後，覺得對方的態度很不好，即使是做效果也不行，「我大可以錢收了，把他弄弄弄，弄到受不了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小宇說，Toyz與館長對練完後，在2萬多人的直播中跟攝影師說，「很明顯啊，那個肌肉棒子（館長）就在公報私仇阿，你看不出來嗎？左一拳右一拳」，Toyz的經紀人則說「就訓練啊，剛剛說師傅，現在就肌肉棒子，以後就胖子」。

小宇表示，就算做效果也不會對訓練的師傅做效果，Toyz實在沒有必要說一些垃圾話。

網友看完紛紛留言，「真的公報私仇了各位，真的，150萬付了，揍了好幾拳。可悲，不能效果一下，也沒說不練」、「練習的時候明明就是很認真，怎麼不說」、「人家也沒擺爛練習？你們說不簽就不簽喔？」「不簽不要找理由」、「好了啦簽不起不要簽」、「阿效果當然是開台講啊」、「整個直播看完啊，後面誇的也不說」、「直播有看完嗎？後面有認真感謝你們，說館長最暖」、「其實我蠻期待椅子練拳的說，雖然我是館粉」。