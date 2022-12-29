-6 度樹林生產！女遊民把初生嬰遺棄帳篷被捕　爸竟是名人堂球星

▲女因為遺棄嬰兒被捕。（圖／翻攝自Manchester NH Police）

記者李振慧／綜合報導

美國新罕布夏州26歲女子亞歷珊卓(Alexandra Eckersley)聖誕節當天在樹林生下一名嬰兒，然而她卻把孩子惡意遺棄在攝氏-6 度的樹林中，後來還刻意擾亂警察搜尋行動，而面臨多項刑事指控。

身為遊民的亞歷珊卓，其實是美國大聯盟名人堂投手艾克斯利(Dennis Eckersley)的養女，26日她將出生嬰兒遺棄在冰冷帳篷中，警方前去尋找時，還刻意誤導嬰兒所在的位置長達73分鐘，導致嬰兒終於被找到時性命垂危。

警方表示，他們當天中午12時40分左右接到亞歷珊卓報案，說她剛剛生下了一名孩子，然而他們前往現場時，卻一直被亞歷珊卓誤導方向，導致他們很難找到孩子，最後終於在人行道旁一個帳篷中發現男嬰，男嬰當時全身赤裸，身上沒有任何衣物。

警察局長奧爾登堡(Allen Aldenberg)表示，「如果我們沒有找到那名孩子並且急救，他一定會死在帳篷中」。亞歷珊卓被捕後辯稱，她原本不知道自己懷孕，為了自保才會把嬰兒遺棄在樹林中，目前依危害他人安全、危害兒童安全福利等罪逮捕。

▼知名球星艾克斯利。（圖／達志影像／美聯社）