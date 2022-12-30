年後迎疫情高峰　蘇一峰曝2種人嚴重感染率低：次世代對BF.7有效

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土疫情持續升溫，面對即將到來的春節假期，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，疫情高峰期可能落在2月初，也就過完年後，單日確診人數預估達3萬人上下。胸腔重症科醫師蘇一峰呼籲，面對新的BF.7病毒，擔心感染的民眾請趕快去打次世代疫苗，「次世代疫苗BA.5對BF.7有效果！」

▲王必勝呼籲符合資格的民眾接種BA.5次世代疫苗。（資料照／記者屠惠剛攝）

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞27日表示，第三波疫情已經來襲，估計仍以BA.5為主，需要防範重複感染的可能性大增。王必勝也透過臉書發文表示，我國Omicron第三波疫情已經開始，而且上升速度很快，近一周的重複感染比率上升到5％；根據指揮中心統計，過去一周重複感染的案例有將近6000例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於這波疫情的高峰期會落在哪個時候，王必勝說，高峰期可能會落在2月初，也就是過完年之後，單日確診人數推估將達到3萬人上下，請民眾還是要做好相關防護措施。

胸腔重症科醫師蘇一峰29日在臉書PO文表示，美國與歐洲正在流行新的變種病毒BF.7，日本的疫情也在持續升溫中，台灣部分民眾已施打次世代疫苗，也有些人前一陣子已經感染過Omicron，面對新的BF.7病毒，這2種人嚴重感染的機會大幅減少，「擔心感染的人趕快去打次世代疫苗了！次世代疫苗BA.5對BF.7有效果！」

▼蘇一峰臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）