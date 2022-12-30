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大陸 大陸焦點 特派現場

嫩妹獻出初夜「血染床單」！男友爽完追討清潔費：200元不是小數目

▲▼臥室,床,棉被,凌亂,死亡,性愛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子將初夜給了男友，對方事後卻開口討要床單清潔費。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

遇到這種小氣鬼，還是趕快放生吧！大陸一名女子日前與男友到飯店開房間，在美好的氣氛下獻出了第一次，沒想到事後竟遭男友追討「床單清潔費」100元（人民幣，下同，約新台幣441元），讓她瞬間傻眼。

大陸微博博主「叄川說」收到女粉絲投訴，該名女粉絲目前27歲，在此之前一直沒有性經驗，只有靠著自我發洩來解決。日前女粉絲與交往2個月的男友外出過夜，男友卻半夜不睡覺、不斷動手挑逗，於是她「心一橫就讓他（男友）進去了」。

豈料2人度過了初夜，男友隔天突然傳來消息，因為女粉絲事後出血，染紅了白色的床單，需要賠償200元（約新台幣882元）的清潔費，自己已經付了100元（約新台幣441元），要求她支付另外100元，更是直言「200元不是小數目」，若不是她不斷亂動，血也不會沾到床單上。

▲▼嫩妹獻出初夜，沒想到男友事後追討床單清潔費。（圖／翻攝微博／叄川說）

▲嫩妹獻出初夜，沒想到男友事後追討床單清潔費，讓她瞬間氣炸。（圖／翻攝微博／叄川說）

女粉絲十分傻眼，雖然與男友一直都是AA制，但沒想到這種事也要一人一半，痛批「我已經把第一次給你了，你還要我出這個錢」，心中感到十分不爽，也覺得相當失望。

女粉絲不斷痛罵，初夜時她痛得不斷流汗，都是男友一個人在享受，事後還跑來要錢，也是因為對方動作太過粗魯，才會把床單弄髒，於情於理都不該由她來出錢，所以堅持一分錢都不給。

▼嫩妹對於男友的行為十分傻眼，也覺得相當失望。（圖／翻攝微博／叄川說）

▲▼嫩妹獻出初夜，沒想到男友事後追討床單清潔費。（圖／翻攝微博／叄川說）

傻眼的經歷曝光，不少大陸網友看傻眼，忍不住留言痛批，「你們倆都沒錯，錯的是我，我錯就錯在大半夜不好好睡覺，看見這種鬼東西」、「拿個蘿蔔把他捅出血。轉他四百！把兩次的床單錢都付了！媽的」、「沒錢可以不談戀愛，不分也可以不發出來氣人」、「95年都二十七八了吧？200都要AA，沒錢可以不談」、「唉，這不典型的得到了就不珍惜嗎？感覺更像是被騙砲了，預計後兩個月會想辦法和你冷戰，然後分手了。」

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