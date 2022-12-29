研究揭：女生「1能力」超敏銳！　秒知你是不是單身狗

▲醫師分享研究發現，女生可聞到，並分辨出男性是否為單身或已婚。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者張乃文／綜合報導

嗅覺相較其他知覺，可能是科學中最敏感，但又最容易被忽視的感官。不過，醫師表示，其實男女間的性行為和社交行為，與鼻子密切相關，有研究發現，女性可聞到、分辨出男性是單身或已婚的體味。且比起非單身者，單身男性散發的「男性體味」更吸引女性。

重症科醫師黃軒經常在臉書分享各種衛教知識，及許多有趣的研究發現。醫師提到，近期看到一篇澳洲研究，內文指出，「女性可以聞到並分辨出男人單身或已婚的體味。」澳洲麥考瑞大學（Macquarie University）發現，單身男性散發出的「男性體味」，比非單身的人更濃厚、更吸引女性。

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且相較於單身女性，非單身的女性認為「單身男性會更有陽剛味道」。研究人員認為，男性荷爾蒙也就是睾固酮愈高，男性的體味越重；同時「沒有伴侶的男性」，其睾固酮濃度更高。研究指出，當女生正在排卵期間，對陽剛味的男性體味，更加敏感與吸引，而有伴侶的女性如果剛好正在處於排卵狀態時，對單身男性體味，更敏感、更吸引人，因為這些單身男性的睪固酮都偏高。

▲醫師表示，有些專家認為，不一定是荷爾蒙分泌造成體味吸引，各種行動方式也可能會影響。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

不過，黃軒也說，有些專家認為，不一定是因為男女荷爾蒙分泌造成這些體味的吸引，而是男生一些行動的方式，包括「生活形態」，愛乾淨與否、身體健康、飲食，有無抽菸等。

黃軒表示，人的腦內都有視丘，很多體味會經過這裡，向腦袋提示，「哪種男人會比較吸引你？」尤其又以異性的體味成為男女互動敏銳的重點。