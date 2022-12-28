37歲還聽話開定位！妹子慘遇媽寶男：他媽說我「生肖剋全家」

▲原PO前男友都37歲了，仍是個媽寶。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

交往最怕遇到王子、公主或媽寶，總會出現超扯的言行舉止，讓人一再刷新三觀！臉書粉專「靠北男友2.0」就PO出一位女網友的經歷，說男方因為遇到很多倒楣事，就信了媽媽的「生肖剋全家」說，真的把車禍、住院都怪在她頭上。話題意外釣出過來人，直勸一句，「珍惜生命，遠離媽寶男」。

這位女網友文中怨氣滿滿，說兩人先前交往時，男方媽媽就曾歇斯底里地警告，「你現在交往的女生，生肖剋我們全家，繼續跟她在一起，我們家會很慘！」在一起一段時間，男生居然真的逐漸相信，覺得發生很多倒楣事，「住院車禍都怪在我頭上。」

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不過原PO也說，後來兩人就分手了，可一想起一堆媽寶事蹟，就忍不住來氣，便挑一個問其他人，「哪一個37歲的男生被媽媽要求開定位分享會答應的？」底下網友紛紛留言，「幸好妳已經跟他切了」、「他們家的倒楣問題不是妳」、「慶幸分了啊」、「放生就對了！」

貼文還引發苦主共鳴，「過來人……也交過媽寶男，他自己不好好上班，愛飆車愛無照騎車，不好好讀書，他媽媽也覺得全是我的問題，分手還要媽媽出面，跟我討他送我的東西」，無奈直呼「珍惜生命，遠離媽寶男。」還有女網友也留言，「這個算什麼？妳有遇過38歲，什麼都媽媽做主的？」