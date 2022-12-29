▲立委趙正宇低調行善20年，號召企業千箱物資關懷弱勢。（圖／趙正宇服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

立法委員趙正宇舉辦寒冬送暖活動逾20個年頭，今年特別準備台灣製「多用途愛心圍巾」、食品等千箱物資，於桃園市八德區舉辦112年度「寒冬送暖，宇您同在」活動，千箱物資分送選區內103個單位轉送有需要的家庭。

此次物資數量由16480個物資裝箱成1030箱，市價近百萬元，每年趙正宇自掏腰包，採購大量台灣製食材與日用品精神，拋磚引玉引來順牌製麵劉元順董事長、六甲子土地開發張義忠董事長、賴弘毅里長賢伉儷共襄盛舉，協助豐富物資種類與數量，透過趙正宇選區101個里辦公室及華山基金會八德及大溪站協助發放到民眾手上。

趙正宇29日表示，前兩年新冠肺炎席影響各行各業，協助弱勢家庭或獨居長者的公益團體受嚴重衝擊，因此，希望透過舉辦寒冬送暖活動號召社會關注弱勢。愛心物資中，特別請台灣知名廠商製作「多用途愛心圍巾」高成本、好品質，男女適用。平時作圍巾，也可當披肩、小外套，造型百變。也感謝我太太及青年團菁英會成員與服務團隊合作，連兩天放下工作包裝物資，一同用愛前行。

趙正宇提到，由於選區幅員是桃園之最，選區內的復興區10位里長都會特別提前來到八德參與活動，特別感謝他們的出席，讓活動更顯意義。