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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

槍擊要犯更生人走向「善之旅」：我可以把我的標籤下架

▲▼更生人蔡文貴表演變臉，保護司代理司長林嚞慧，Youtuber林子竣。（圖／記者吳銘峯攝）

▲保護司代理司長林嚞慧（右一）勉勵更生人蔡文貴（右三），與蔡文貴二姊（右二），蔡文貴妻子（右四），走出新路。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

曾經是警方槍擊要犯的蔡文貴，出獄後成立「善之旅公益團隊」，除了積極關懷弱勢，更號召朋友一起行善，不但勇於面對過往坦然認錯，更能積極開創嶄新且有意義的人生。對於更生人背負的社會標籤，蔡文貴並不在意，他認為堅持這樣的善念，「我相信，我可以把我的標籤，自動下架。」

法務部對於更生人之關懷不遺餘力，除透過公私部門合作及社會各界資源挹注以提供各項協助及服務外，更著力於倡導讓更生人去污名化、除標籤化，最終能夠正常回歸社會生活之目標。但更生人復歸社會之道路，並不容易。

法務部特別與關心社會議題的YouTuber「SALU」合作，由其成員林子竣先生南下屏東拍攝「我的更生朋友曾是槍擊要犯」紀錄影片，其中林子竣先生與更生人蔡文貴（綽號「阿貴」）相處一週的點點滴滴，讓外界真正體會更生人為生存所付出的甘苦，也能更加感同身受而付出真心關懷與真正認同。

▲▼更生人蔡文貴表演變臉，保護司代理司長林嚞慧，Youtuber林子竣。（圖／記者吳銘峯攝）

▲蔡文貴（右）與Youtuber林子竣。（圖／記者吳銘峯攝）

蔡文貴曾有毒品、槍砲等前科，更因為犯下重大案件被警方列為槍擊要犯。他在獄中沉澱反省後決定走出自己的道路，出獄後成立「善之旅公益團隊」。面對更生人的標籤，蔡文貴語重心長地說：「你要去把你的標籤放大，用你的標籤去做更有意義的事情，用這些更有意義的事情，把你的標籤下架。就像我現在在做的事情一樣，因為我都沒有接受外界的任何捐款、資源。我都是從頭開始做，家人、朋友、親戚都有看到，你真的在改變，自然而然就會支持你。」「這樣的善念，我相信，我可以把我的標籤，自動下架。」

法務部長蔡清祥對於蔡文貴也多加勉勵，認為他復歸社會有許多關鍵，包括監所長官的啟發、自身的反省與沉澱，更重要的是身邊的家人、朋友都沒有放棄他，還有熱情鄉親的賞識、網友及觀眾的鼓掌喝采，都照亮了他的復歸之路，足見人際網絡的支持及社會的肯定接納，是更生朋友成功復歸的重要契機。

▼蔡文貴表演變臉。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼更生人蔡文貴表演變臉，保護司代理司長林嚞慧，Youtuber林子竣。（圖／記者吳銘峯攝）

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