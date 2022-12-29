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2023年屬羊、蛇慎防血光之災　兔龍身體健康最差「這3個月當心」

▲台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙、命理師楊登嵙。（圖／楊登嵙教授提供）

▲民俗專家楊登嵙用生肖分析，兔年身體健康最差生肖前二名則是屬兔及龍者。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

2023年即將到來，農曆兔年也緊接著報到。民俗命理專家楊登嵙老師表示，由於九大行星的運轉，每年磁場就會改變，進而影響到個人身體的平安健康，如何小心謹慎，注意身體的保養，避免意外發生就很重要，點名雞、牛、羊、蛇要當心意外發生；兔、龍身體健康最差。

楊登嵙用12生肖分析兔年出入、健康等狀況。楊登嵙指出，兔年注意意外發生生肖前四名如下：

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1、 雞：沖太歲，年犯「天哭」，多主孝服事件，容易發生無妄之災，戶外活動或參加旅遊必須做好各種安全防範，避免發生悲劇，同時要留意身邊長輩的健康。

2、牛：因爲流年行「喪門」煞星，要小心意外，車禍等事，不可參與危險性運動，就如登山，潛水等活動，至于外出旅遊，也做好安全措施，可減低受傷機會。

3、羊：年逢「白虎」凶星，輕者會疾病纏身，重者會有血光之災。身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部流血受傷，尤以農曆正月、5月及7月份更需提高警惕。

4、蛇：今年犯「天狗」、「血刃」煞，身體容易受傷，絕對不可參與危險性的活動，慎防引起血光之災，農曆8月份尤爲注意，必須注意交通安全，開車過馬路都要小心謹慎。

至於身體健康最差生肖前二名則是屬兔及龍者：

1、 兔：值「太歲」，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。

2、龍：「病符」入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。特別是農曆正月、4月及10月份，在此期間必須注意飲食衛生，戒吃生冷，要有充足的睡眠，不熬夜，適量做些運動，增強體魄，減低得病機會。不要常去醫院探病，以免替人受災厄，身邊應帶護身符，勿探病弔喪，喪家物勿吃。

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