翻身了！「3生肖」2022最後1週...「財運+愛情」大爆發

▲3生肖未來7天有好運降臨。（示意圖／翻攝自Pixabay）



實習記者林郁婷／綜合報導

2022年只剩下幾天了，在展望新的一年之餘，就在年底前，《搜狐網》運勢專欄就分析指出，有3生肖在未來7天內，不只受到財神眷顧能賺大錢，連桃花也都朵朵開還能遇到真愛，甚至還有貴人相助，其中第一名的生肖更是「缺什麼就來什麼」，好運擋都擋不住。

生肖豬

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屬豬人樂觀一生，對任何挫折和辛苦都可以一笑而過，因此一輩子都在走上坡，即便是窮，也窮不久。在未來7天，屬豬的人不只本身有貴人之氣，亦有貴人才能，在你們盡心盡力付出之際，身邊也有賞識你們的貴人，不但受到提拔，求財更是如意。

生肖馬

屬馬的人雖然今（2022）年整體運勢不錯，不過在生活上還是有不少坎坷、阻礙，不過，在未來7天將是轉運時候，可要把握住了！事業與愛情皆為上上籤，抓準時機還能大富大貴，特別是12月底，你們有機會大發橫財。

生肖雞

屬雞的人是天選之人，在受到幸運神的眷顧，一來橫財，二來貴人，三來真愛。儘管屬雞的朋友今年在事業上雖然財富受損，事業也有阻礙，不過未來7天有機會迎來一波好運，遠離霉運，不僅缺錢會有貴人相助，缺愛也會有佳人相伴，事事順利又前途無量。

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