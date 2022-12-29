94年次後當兵一年很哀怨？　他揭「7年級生悲慘世代」：剛好而已

▲義務役拍板恢復為一年。（示意圖／記者李毓康攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

總統蔡英文27日宣布義務役恢復為1年，適用對象為民國94年（即西元2005年）後出生的男性。消息一出，不少94年次後出生的年輕人叫苦連天。對此，臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」表示，作為7年級生的他，從出生就遇到金融海嘯，之後還有SARS、921地震，出社會後面對低薪、房價飆漲，甚至被冠上「草莓族」、「啃老族」等新名詞，體悟了人生有很多自己不能改變的事情，因此他認為「兵役恢復一年只是剛好而已」。

「台灣迷因 taiwan meme」在臉書粉專發文表示，自己身為7年級生，想對94年的說「兵役恢復一年只是剛好而已」，未來的人生還會有許多無法改變的事，服兵役根本不算什麼，因為7年級生的經歷更慘，「剛出生就遇到金融海嘯」，許多人家裡破產，「然後國中遇到SARS，這東西比Covid可怕N倍」，還經歷過921大地震，「國高中遇到教改，九年一貫第一屆」，重考就是進入地獄。

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「台灣迷因 taiwan meme」接著指出，當時也沒有什麼電競產業，「打電動跟看動漫，爸媽會認定你一輩子沒出息」，出社會後又面對22K，還要被老闆打壓，「長大後房價飆漲，薪水注定60%繳給房子」，最慘的是，出現「草莓族」、「啃老族」這些新名詞，「把我們講成廢物」，直到現在30幾歲，「還要被嗆不生小孩是少子化元兇」，最後他總結，「7年級生才是正港的責任來我就扛，可憐哪！」

貼文引起許多同為7年級生網友的共鳴，「超衰什麼都被我們遇到了，房子也買不起，還要聽長輩說我們這一代有多好命」、「一畢業就遇到雷曼兄弟倒閉引起的金融風暴，國考人數創史上新高＋22k馬德政」、「22k應該是7尾的遇到，7頭的那時候基本薪只有17280元」、「7頭的看到想流淚」、「7年級路過表示不能同意更多」。