　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尹錫悅：北韓無人機侵領空無法容忍　該做好「戰爭準備」

▲▼南韓總統尹錫悅接受《路透社》專訪。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅29日針對北韓無人機事件發出強烈警告。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

北韓5架無人機日前進入南韓領空，南韓總統尹錫悅今（29）日表示，無人機侵犯領空是絕對不能容忍的事件，「要讓北韓明白挑釁必須付出嚴重的代價。」他還指出，除了重新檢討對所有飛行物體的整體應對系統外，有必要全面研究軍隊戰力強化計畫，「為了和平，必須做好壓倒性優勢的戰爭準備。」

根據韓聯社報導，南韓總統室副發言人在書面聲明中提到，尹錫悅29日上午訪問大田國防科學研究所（ADD）時做出上述警告，「對於侵犯我們自由的行為，只有堅定的懲戒和報復才能遏制挑釁，無論對方擁核或任何大規模殺傷性武器，都要向經常發出挑釁的人傳達明確訊息，絕不能害怕或猶豫。」

尹錫悅指出，除了針對北韓無人機，還要重新研究侵犯韓國領空的所有飛行物體的整體應對體系，迅速改善不足之處，另外為了應對意圖強化不對稱戰力的北韓，也有必要全面重新研究戰力強化計畫，韓國軍隊必須成為讓敵方不敢侵犯、給國民帶來堅定信心的強軍。

▲▼北韓金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前亮相，與軍方拍攝紀念合照。（圖／路透）

▲北韓今年飛彈、砲彈發射數量破紀錄，年底又派無人機侵擾南韓。圖為北韓領導人金正恩帶著二女兒金主愛在「火星-17型」飛彈發射車前合照。（圖／路透）

尹錫悅強調，為了獲取和平，必須做好壓倒性優勢的戰爭準備，「要切實認知到，偽裝的和平不僅無法維持安保，就連基礎也會一併崩潰。」尹錫悅今天在ADD的行程中，聽取了針對北韓無人機威脅的監視、偵察攔截系統等韓國武器系統開發現況的報告，也參觀無人機與導彈研究大樓。

同日出席活動的軍方高層有國防部長李鐘燮、陸海空軍的參謀總長與海軍陸戰隊司令官。政府官員則有防衛事業廳長嚴東煥、國家安保室長金聖翰、安保室次長等人。ADD南韓國防部下屬研究機構，負責武器與國防科學技術的調查、研究、開發與試驗等。

更多國際新聞

►中國疫情如何失控？　CNN回顧「封控→放棄清零」5個關鍵時刻

►水牛城暴風雪中「刁車」　她受困逾18hrs死在車裡！最後求救影片曝

►慎入！遊戲玩18年後粉絲嚇爆　《戰慄時空2》角色竟是「真人屍體」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
最美圖書館「100萬找阿滴業配」　影片流量曝！他虧：該降價了
1年義務役訓練內容完整曝！　4分鐘影片一次看懂
《ETtoday》實測！公車輾死母子現場「人車通行重疊28秒
閨蜜爆小甜甜遭老公家暴！　宋逸民夫妻：才打妳1次
快訊／林書豪宣布離隊！　告別CBA
快訊／警追擄人案連開11槍！　民眾嚇壞快閃
快訊／過年前「還稅於民」？　財政部給答案了
23歲女偶像宣布未婚懷孕！　孩子的爸是粉絲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

尹錫悅：北韓無人機侵領空無法容忍　該做好「戰爭準備」

日本入境政策急轉彎 ！　重新開放「港澳航班」飛北海道、沖繩

這間麥當勞沒有員工！點餐到出餐結帳「全靠機器」搞定

中國疫情如何失控？　CNN回顧「封控→放棄清零」5個關鍵時刻

「孩子們繫好安全帶」恐怖爸開車高速輾前妻　3孩面前行凶被捕

爸媽遇死亡車禍！3童「困30°C車內」伴屍2天　5歲姊1動作救了大家

跟進美日！英國考慮對中國入境旅客設防疫限制

漁夫落海狂游4小時抓到「救命浮標」！　沉浮2天奇蹟獲救

陸客最想去日本！「出國旅遊」搜尋量飆3年新高　專家：熱潮在後頭

聖誕節出海墜船！漁夫海上漂流4小時　緊抓巨大浮標2天奇蹟獲救

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

駕駛硬切車道稱「有打方向燈」　騎士怒關後照鏡：不看幫你收

尹錫悅：北韓無人機侵領空無法容忍　該做好「戰爭準備」

日本入境政策急轉彎 ！　重新開放「港澳航班」飛北海道、沖繩

這間麥當勞沒有員工！點餐到出餐結帳「全靠機器」搞定

中國疫情如何失控？　CNN回顧「封控→放棄清零」5個關鍵時刻

「孩子們繫好安全帶」恐怖爸開車高速輾前妻　3孩面前行凶被捕

爸媽遇死亡車禍！3童「困30°C車內」伴屍2天　5歲姊1動作救了大家

跟進美日！英國考慮對中國入境旅客設防疫限制

漁夫落海狂游4小時抓到「救命浮標」！　沉浮2天奇蹟獲救

陸客最想去日本！「出國旅遊」搜尋量飆3年新高　專家：熱潮在後頭

聖誕節出海墜船！漁夫海上漂流4小時　緊抓巨大浮標2天奇蹟獲救

驚悚畫面曝！機車鬼切休旅車高速追撞　護理師「噴飛1層樓高」慘死

總統大選當天打遊戲閒聊　他喊「投韓國瑜 」！拒罰50萬提告吞敗

快訊／林書豪告別CBA　台灣經紀公司證實下一步動向

白雲切胃「4個月瘦40公斤」！全因醫生警告1句話：人生跑馬燈出來了

台股力守萬四！指數跌88點收14085　台積電跌5元收446

代步車橫越遭撞飛老翁不治　新竹「魔王路口」4天前才加裝分隔島

快訊／林書豪離開CBA！陳建州表態了　網敲碗想看豪哥對野獸

2022「蹲點創新設計行動」成果發表　創新設計三年有成　翻轉在地商機

諸羅山盃／「海德PK王」3場延長賽悲情無勝　季軍戰再見安建功

王子、郭雪芙「爆激烈衝突」場面曝光！　大吼：妳不能體諒嗎？

國際熱門新聞

「比薩斜塔」700年難解之謎　終於揭曉

一個班機52％陽性！　義大利下令強制篩檢中國入境者

加班偷看A片！日公務員爽領「6.2萬加班費」

水牛城暴風雪　22歲女受困車裡18小時死亡

大陸解封掀亂象　各國應對管制措施一次看

美宣布1月5日起：中國入境旅客須出示陰性證明

慎入！電玩《戰慄時空2》裡竟有「真人屍體」

陸大媽違規帶肉乾入境　在日機場大吼狂鬧

母子檔3人同時落軌亡！　乘客目睹撞擊瞬間

最怪足球賽！踢到一半「球員集體躺平」

日對中港航班只開4機場　香港要求取消

女拳手胸罩挖空太性感　對手「穿這樣來」眼神死

推特全球大當機　用戶無法登入

她賭場玩撲克「只押150元贏走5千萬」爽爆

更多熱門

相關新聞

日入境政策急轉彎 ！　開放港澳客飛北海道、沖繩

日入境政策急轉彎 ！　開放港澳客飛北海道、沖繩

隨著中國大陸宣布2023年1月8日將全面解除入境限制，各國都不敢大意，日本更要求30日起所有來自中國的旅客入境時都須接受檢測，同時限制中國航班只能從4個機場入境，引發不滿。不過日本政府29日宣布，政策急轉彎，只要是班機上沒有7天內到過中國大陸的旅客，那麼來自港澳的航班就可以從新千歲、那霸以及福岡機場入境。

日對中港航班只開4機場　香港要求取消

日對中港航班只開4機場　香港要求取消

森保一續任國家隊總教練！合約直接簽到下次世足

森保一續任國家隊總教練！合約直接簽到下次世足

母子檔3人同時落軌亡！　乘客目睹撞擊瞬間

母子檔3人同時落軌亡！　乘客目睹撞擊瞬間

日本修改「飛彈警報」　可提早1分鐘發布

日本修改「飛彈警報」　可提早1分鐘發布

關鍵字：

北韓無人機南韓尹錫悅侵犯領空日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

宋逸民躲7天「她怒提4大訴求」逼出面！

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

嘉義兒陳屍床上　母親後門外亡

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面