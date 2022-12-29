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唯一居民病逝！日本孤島成「無人島」　前島民嘆：只剩祖墳了

▲▼ 唯一居民病逝！日本孤島成「無人島」　前島民嘆：只剩祖墳了。（圖／臉書／五島市役所）

▲隨著最後的島民逝世，富江町黑島正式成為無人島。（圖／臉書／五島市役所）

記者王佩翊／編譯

日本長崎縣五島市富江町的黑島由於人口外移，近年來島上只剩下1名女性島民居住，然而隨著該名唯一的島民7月因病逝世，黑島也正式成為無人島。五島市指出，這是繼1973年奈留町葛島人口集體外移後，該市半世紀以來首度新增一座無人島。

根據《長崎新聞社》報導，黑島位於富江港東邊6公里，面積僅1平方公里，該島70年前約有36戶居住，人口約200人。島上居民主要以漁業維生，然而隨著時間演變，島民為了求學和就職，逐漸搬到島外，近幾年島上更只剩下唯一1名70多歲的女性島民。

由於島上人口稀少，由五島市營運的定期接駁船也因不堪虧損，逐漸減班，並在2021年9月底正式停航，當時該名島民則直言，自己還想繼續在島上生活下去。不過她先前因病住進五島市內的某醫院，並於7月下旬不幸病逝，也讓黑島正式走入歷史，成為無人島。五島市上一個成為無人島的島嶼是奈留町的葛島，該島居民在1973年集體外移。

隨著黑島變成無人島，五島市有人居住的島嶼只剩下10個，其中人口不到100人的島嶼則有6個。

一名曾經住在黑島的91歲女性表示，「黑島的島民多為高齡，因此大家都跟著孩子一起搬到島外。雖然祖墳都還在黑島上，但是因為原本住的房子已經損毀，因此搬出來後就再也沒有回去過。變成無人島也是沒辦法的事。」

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