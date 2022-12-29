離醫院僅4百米　母子遭公車輾過「全身瘀青臟器大出血」仍救不回

▲台中27日深夜驚傳死亡車禍，公車行經學士路左轉時撞上一家三口，造成母子雙亡。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市西區27日發生一起公車撞死行人意外，伊拉克籍季姓男子一家三口中，李姓妻子及坐在嬰兒車上、剛滿一歲的男嬰遭公車雙雙輾過、傷勢嚴重、送醫後仍宣告不治。案發地點距離中國附醫急診室才400公尺，卻仍回天乏術。中國醫藥學院附設醫院急症暨外傷中心急診部主任陳維恭透露，母子頭部雖無明顯外傷，但軀幹有多處擦傷、都是瘀青，腹部肝脾等臟器大出血，引發急性休克、腦幹功能受損，團隊奮力搶救仍無法拉回母子。

▲車禍地點離急診才400公尺仍救不回，遭公車輾斃母子身上滿是瘀青，內臟大出血，最後仍救不回。（圖／翻攝Google地圖）



豐原客運280線公車27日深夜在學士路、英才路口綠燈左轉，幸運存活的伊拉克籍季姓丈夫目睹愛妻與孩子遭公車輾斃，崩潰痛哭，台中市長盧秀燕事後也到院探視家屬，承諾持續慰問並全力協助。

▲季姓男子一家三口生活甜蜜，未料過馬路遇劫，就此天倫夢碎。（圖／記者游瓊華翻攝）



肇事53歲陳姓公車司機酒測值為0，供稱當時綠燈左轉，因天色昏暗、視線死角，沒看到行人。陳男28日下午也到醫院向家屬致歉，還下跪磕頭，一再表示「我不是故意的」。

案發後，台中市交通局開罰豐原客運7萬5000元，交通局也強調，為保障公車行駛安全，目前全市所有公車均已依規安裝行車視野輔助系統，以輔助駕駛員避免發生交通意外，為更加保障公車及用路人安全，交通局已要求各客運業者研議進一步安裝「先進駕駛輔助系統」，有效減少駕駛行為中的人為失誤，藉以確保行車安全。