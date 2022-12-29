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饒慶鈴率隊赴新加坡超市推廣鳳梨釋迦　促銷台東特色農產品

▲縣長饒慶鈴率隊至新加坡最大連鎖超市「NTUC」推廣鳳梨釋迦及台東特色農產品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲饒慶鈴率隊至新加坡最大連鎖超市「NTUC」推廣鳳梨釋迦及台東特色農產品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為協助台東在地農產品能進軍更多的海外市場，縣長饒慶鈴偕同新科議員、縣農會理事長楊招信，28日率隊前往新加坡拜訪最大連鎖超市「NTUC」總採購唐亞炎以及知名連鎖通路「昇菘超市」總裁林福星，洽談農產通路合作機會外，並與新加坡餐飲業者「Hai Sushi」合作推廣台東當季的鳳梨釋迦及特色農產，包含夏雪芒果凍飲、紅烏龍茶及台東咖啡等。

台東縣長饒慶鈴表示，感謝合作單位駐新加坡代表梁國新大使與新加坡台商及電商台灣好農的努力促成，台東縣農漁產品具有地方特色、物產豐富且品質優異，最著名的就是台東釋迦，目前正是鳳梨釋迦的產季，邀請新加坡消費者與通路業者踴躍採購，尤其現在透過跨境電商就可以買得到台東的好產品。

▲縣長饒慶鈴率隊至新加坡最大連鎖超市「NTUC」推廣鳳梨釋迦及台東特色農產品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

而此次拜訪的新加坡最大連鎖超市「NTUC」，佔新加坡當地所有超市的62%，具有廣大的市占率，且已進口許多台灣的生鮮農產品，相信未來的合作能為台東農產帶來助益。也預計明年將在新加坡「Hai Sushi」推出冷凍鳳梨釋迦嘗鮮週活動，向新加坡消費者介紹台東的特色農產，拓展海外線上線下全通路市場。

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關鍵字：

新加坡 釋迦 台東

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