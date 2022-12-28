中斷100天！台鐵花東線玉里=富里段提前搶通　今日順利恢復營運

▲台鐵花東線玉里=富里今日恢復營運，台鐵局局長杜微及台東站站長鄭成忠分別在車上向旅客致意，並致贈紀念品。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台鐵花東線玉里至富里路段受918地震影響致路線中斷，經臺鐵局全力搶修，玉里至富里間路段於28日正式通車恢復營運，首班列車為台東站5:00開出之上行第401次太魯閣自強號，於8:42準點抵達台北；台北站第一班下行太魯閣自強號亦於6:13開出，並於10:09準點抵達台東。401次及402次列車通過玉里=富里路段時，台鐵局局長杜微及台東站站長鄭成忠分別在車上向旅客致意，並致贈紀念品。

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台鐵局統計路線中斷期間，9月19日至9月29日止，花蓮=台東間搭乘類火車接駁車人數為3萬593人次。9月30日至12月27日止，玉里=富里間搭乘客運接駁車人數為18萬8,586人次。

恢復通車後，台鐵局已加強112年元旦及春節疏運的準備。其中元旦連續假期，自111年12月30日起至112年1月3日止，合計加開137列次、加掛48輛次，整體運能較去年元旦假期增加約7萬4,700個座位。

截至12月28日上午9時止，台鐵局統計12月30日至112年1月2日元旦連假全線對號列車售票率為56.2%，目前售票張數為29.4萬，部分尖峰時段座位已售完。目前12月30、31日花東加班實名制仍有剩餘車票，請花東居民可多加利用。乘車日(不含)前二日未售完之加班實名制車票，將開放一般旅客訂購。