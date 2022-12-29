漁夫落海狂游4小時抓到「救命浮標」！　沉浮2天奇蹟獲救

▲大衛在浮標上待了整整2天才獲救。（圖／推特／@DISANGERMANO）



記者王佩翊／編譯

巴西一名漁夫聖誕節當晚從里約熱內盧北方的海岸出海捕魚，然而沒多久他便不慎落海，在海上足足游了4個小時，才找到一個信號浮標。他隨即抓住這個救命浮標，並靠著這個浮標在海面上載浮載沉整整2天，最後才成功被一名當地漁民救上岸。而他經過治療後已順利恢復，目前也開始重新投入捕魚作業。

根據《英國廣播公司》報導，43歲的大衛（David Soares）25日從里約熱內盧北邊的阿塔弗納海灘（Atafona）獨自出海捕魚，沒想到出發不久，他就不慎墜入海中。他回憶道，「對我來說，前10分鐘是最痛苦的，當時我用盡力氣想要游回船上，但是水流太大，根本游不回去。」

當他意識到自己已經無法再回到船上後，他開始脫下身上所有會吸水的衣物，讓自己漂流。他說，「海面波濤洶湧，風也很大。於是我決定讓自己跟著水流漂浮，以節省力氣。」大衛就這樣跟著海流載浮載沉了4個小時，隨後他抵達阿蘇港口（Açu）附近的一個大型浮標。

他努力地爬了上去，離開水面。不過他也坦言，「我以為在救援來臨之前我就會被凍死。」然而2天後，有一名漁民發現大衛掛在這個浮標上，隨即把他救起。經過治療後，大衛也已順利恢復，目前則是重新投入捕魚工作。