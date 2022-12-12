「午仔魚突被中國禁售？」鄉民曝2關鍵打臉：政府一點責任都沒有嗎

▲午仔魚被中國禁銷。（圖／記者任以芳攝）

記者朱祖儀／綜合報導

中國日前又禁止我國水產品進口，此波影響最大的魚種為魷魚、秋刀魚、午仔魚，還有多項水產品，引發外界撻伐。但一名網友點出2個問題，表示「午仔魚是真的突然被禁售嗎？」認為中國先前早已通知要重新註冊，加上台灣農漁產品經常被驗出禁藥，但都沒有進行補救，「政府和漁民真的都沒問題和責任嗎？」

原PO在「PTT」發文表示，我國水產品被禁銷，先不論中國有何目的，現在最重要的應該是先管好自己的農漁產品品質，也提出2點質疑政府。首先他提到中國從2020年開始就通知各國要重新註冊，日本、越南和緬甸都已經示範過了，日本也有派人去談判，認為應縮減為原本的5類重新註冊就好，最後討價還價談成18類，18類由日本官方主管機關推薦註冊，18類之外的由業主自行註冊，「民進黨不是自傲有國際談判專家嗎？這時候怎麼不見蹤影了？」

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原PO也說，政府說中國禁農漁產品是突襲、很不合理，但衛福部在今年3月17日已發出公告通知相關事宜，也說已完成註冊者須在6月30日前完成資料補件。此外，衛福部次長王必勝也說2400多家業者中，有1800多家無意願再註冊補件，其中原因究竟為何，「是因為中國太過分？是因為農漁民知道自己生產的設備不夠檢驗？還是農漁民知道自己的產品可能品質就不好，可能藥劑過量之類的？」現在最重要的應該是將真正的原因公開，而非一味推卸過錯。

原PO指出，第二點為先前就經常聽到台灣農漁產品經常被驗出禁藥，光是午仔魚從10幾年前開始就經常被驗出磺胺劑、孔雀綠等禁藥，「這已經不是外銷中國的事情了，台灣本島的人民也會吃到這些養殖午仔魚，難道台灣人吃打禁藥的午仔魚就沒關係嗎？」去年5月也有記者點出隱患，包括過度依賴中國市場、養殖密度過高、常常驗出殘留藥劑不合格。

▲午仔魚先前曾被驗出含有禁藥。（圖／翻攝自衛福部食藥署網站）

原PO表示，就算沒有意識到上述問題，今年6月石斑魚被中國禁銷時，漁業署副署長林國平受訪時也有提到，下一波可能被禁售的就是午仔魚，中國、香港佔外銷市場的7成，當時有說未來可能會往美國、新加坡、歐洲做新的市場開發，但過了半年似乎沒有任何改變，「你們說中國很可惡，或許吧，但前提是我們先把台灣自己的農漁產品做到好、風險控管好，然後再去管中國想幹嘛不是嗎？」

文章曝光後隨即被推爆，網友紛紛留言表示「就事論事，明明早就有公告了，還說是突襲掩蓋自己的不作為」、「只會推給中國，執政黨卻不懂自救」、「賣其他國家就沒事，對啊，這些現在被禁的為什麼不賣其他國家？」「說真的，中國真的違反WTO原則，出問題的就不只我們」。