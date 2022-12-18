高科大學生遭逼「寒流划獨木舟」！28人落海8失溫　她怒揭險死真相

記者閔文昱／綜合報導

高科大師生17日上午到情人碼頭教授獨木舟課程，未料當時風雨太大，有28名學生當場落海，經警消搶救後，全數無生命危險，不過有8名學生失溫被送醫觀察。對此，一名報案同學還原事發經過，指控教授當天不顧寒流來襲，在僅13、14度的低溫下強迫同學下海，要求校方及老師給出交代，並負起所有相關賠償責任。

這起事件發生在17日上午10點59分，警消獲報，茄萣區正遠路附近地區發生多人落海事件。經了解，現場有62名高雄科技大學海洋休閒管理系師生，當時到情人碼頭教授獨木舟課程，其中有28名學生於海上划行獨木舟時，因為突然下起大雨，被風吹落海，只能到消波塊上等待救援，直到中午12點16分才全數獲救，總計有8人失溫送醫觀察。

▲高科大28名學生落海。（圖／記者許宥孺翻攝）

一名自稱是當事人的女學生在Dcard發文透露，教授是在學期初就指定12/17、12/18兩天全體修課學生須至興達港進行獨木舟課程，但在上課前2天，她就發現周末有寒流且會下雨，於是就向助教確認，天候不佳課程是否會做其他安排，結果得到「照常上課」的回應。

▲高科大學生出面還原事發經過。（圖／翻攝自Dcard，下同）

原PO說明，該場域設備只有一個倉庫存放上課所需用品，現場無提供盥洗設備，僅有行動淋浴間，也沒有提供熱水及任何禦寒用品，「意思就是說，今天的天氣學生們上岸，僅能至廁所更換乾的衣物而無任何保暖物品。」

當天早上8點半左右，不少學生陸續抵達，但現場不僅下雨、颳風，氣溫也只有約13、14度，原PO推測海面上風浪也不小，正當大家猶豫要不要下去時，助教隨即向大家表示，「不用看了一樣要下去你們10點前都要弄好喔！最慢10點一定要下水喔！」並開始指揮學生搬動器材。

原PO指出，待器材都搬運完畢後同學們分為兩組，第一組先划船出去，另一組則留在港內練習翻船復位，不料第一組出發後就發生了意外，航程距離約為遊艇碼頭至興達發電廠沿岸的蚵棚，共計28位學生受困，並稱他們在划到一半時就覺得風浪變得更大且又開始飄雨，然而助教卻始終要求學生們繼續往前。

原PO提到，當她發現浪真的太大並叫大家趕緊迴轉不要往前時已經來不及了，更前面的同學都已經被浪衝進蚵棚，她自己也不例外，所有人為了避免翻落海中，緊緊抓著蚵棚的木柱，手都被割到滿布傷痕，之後才退到後方消波塊避難等待救援，這段期間，助教用IBM救援兩批同學約7、8人，但一趟來回要半小時，「將近30位同學要救到什麼時候？」

原PO說，當她抵達消波塊後，看到學弟手上拿著2支手機，於是二話不說趕緊報警求援，並打給媽媽求救，最終海巡約在15分鐘後到場救援，並在中午12點16分將全數同學救上岸。

▲消防局及海巡署船艇、漁船將學生接駁上岸。（圖／記者許宥孺翻攝）

原PO痛批，針對此事件，老師枉顧學生安全，執意讓學生下水以學生性命作為賭注而造成此結果，她除了嚴正譴責，也呼籲學校及老師給出交代，並負起所有相關賠償責任，「希望大家的重視可以使該老師重新調整教學方式，而不是覺得以前可以，現在為什麼不行的爛理由，枉顧學生生命，要學生忍著寒冷低溫進行該課程！」

文章曝光後，不少當事學生也現身留言，「我也是等待救援的同學之一，但當時有一些同學因為船體翻覆落水，所以我們這一群是被浪衝到更遠的地方，那邊是沒有消波塊的，後來是有漁塭的居民發現我們，才有救護車把我們載回原本的地點」、「我是當事人，老師們都說不下水就當掉你們，同學不想重修這門鬼課被迫下水」。

事發後，校方第一時間表示，現場有專業教師、救生員及教練陪同。不過晚間學生紛紛在網路上發文，表示差點就沒命後，目前學校尚未回應。

▼其他當事者分享當天驚險過程。（圖／翻攝自Dcard）