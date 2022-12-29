偷車賊落網辯吃安眠藥「恍神不記得了」　推車畫面曝光

記者張君豪／台北報導

台北市文山區12日凌晨發生一起機車竊案，警方獲報，瑪姓車主返家後將機車停在住處附近指南路二段，幾天後出門要使用機車，發現機車不翼而飛；車主個性縝密，先懷疑自己記錯位置，四處搜尋愛車未果後才報請求助，轄區文山一警分局指南路派出所受理展開調查。

▲指南所警員徐駿霖、陳彥甫獲報後調閱監視器順利破獲該起機車竊案。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

文山一警方表示：指南所警員徐駿霖、陳彥甫獲報後調閱監視器，但因機車失竊地點在巷弄內，警方裝設的監視器並未直接拍到犯案畫面，經警員擴大調閱監視器拍攝範圍，鎖定轄內一名治安顧慮人口于男（65歲）涉案，警方16日上午在轄區木柵國小外成功尋獲遭竊機車，並通知瑪姓車主領回。

警方16日傳喚有多筆竊盜前科的慣竊于男到案，于嫌到警局後坦承犯行，但辯稱犯案當天服用安眠藥導精神恍惚，才會以徒步方式把遭竊機車推到1公里外的木柵國小，之後還因藥效發作睡在車上，對於犯案動機、目的，于嫌只說「不記得了」。警詢後依竊盜罪嫌將于男函送台北地檢署偵辦。

瑪姓車主得知警方協助尋獲愛車激動表示「不敢置信」，頻頻感謝兩名警員義行，文山一警方藉此案例呼籲，不論民眾遭竊物品貴賤，警方受理報案定會努力協查，當發現自身財物遭竊，請儘快撥打110或洽鄰近警察單位協助。

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