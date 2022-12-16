拔胎大盜出沒！連偷6胎變賣1300元　他停夜市停車場「4顆全沒了」

▲雲林一名大膽竊賊拔走停車場車輛的輪胎變賣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾警分局馬光派出所及褒忠分駐所11月分別接獲2起車輛輪胎遭竊案，兩所遂立即組成專案小組追緝，經擴大調閱監視器後鎖定犯嫌及蹤跡，於12月12日持雲雲林地檢署核發之拘票至麥寮地區，拘提林姓竊嫌並附帶搜索，當場於房間內查獲安非他命吸食器、殘渣袋等物，6個輪胎已遭變賣。

▲警方押解竊嫌前往回收廠找出遭變賣輪胎，回收廠業者協助找尋。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明，經調查，竊嫌林男犯案時專挑人煙稀少地區所停放的車輛，其中一輛為深夜停放在夜市停車場的車輛，四個輪胎均遭竊取，另一輛則是停放在馬路旁，犯嫌為掩人耳目，只竊取車輛右側前後二輪，因林嫌非本轄人口，第一時間難以掌握行蹤，但經警方鍥而不捨擴大偵辦，於12日將其逮捕移送法辦。

▲犯嫌為掩人耳目，另輛只竊取右側前後二輪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

後續警方押解犯嫌至變賣贓物的資源回收場取回證物發還被害人時，才發現6顆輪胎只變賣了新台幣1300元，全案後續移送雲林地檢署偵辦。虎尾警分局長廖志明呼籲，若有上述被害情形請盡速與本分局聯絡，並指認犯嫌。另提醒民眾，停放車輛時避開人煙稀少處或是停在有架設監視器的路段，可降低遭竊嫌盯上的可能性，若遇可疑人、事亦請求警方進一步查察，以防範宵小危害治安。

▲雲林一名大膽竊賊拔走停車場車輛的輪胎變賣現金，6顆輪胎賣1300元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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