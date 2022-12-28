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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／賄聲賄影不因選後而終結

▲台南市議會正、副議長選舉26日由民進黨邱莉莉、林志展奪下正、副議長寶座。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市議會正、副議長選舉風波不斷，最後由民進黨的邱莉莉、林志展奪下正、副議長寶座。（圖／記者林悅攝）

全國關注的台南市議會選舉相關新聞，不僅賄聲賄影，更傳出有議員向警局申請保護之事。如今選舉已落幕，但此等案件之偵查，就該煙消雲散了嗎？

地方議會議長，能藉由法案與預算審查的安排，可對地方政府形成箝制。而這種影響力，小至可為市府人事的安插，大則可藉由預算來干涉重大的行政決定。如在開放農地可部分變更為工業用地的政策下，為防止農地被不斷蠶食，自得為嚴格把關，惟原本為此所設下的關卡，反因行政機關的裁量權過大，反帶來走後門文化的盛行。地方議會議員，尤其是議長，自為想過關者請託之對象，若再加上不肖公務員的配合，就必成為貪瀆之溫床。

只是在很長一段時間，對於議長、副議長賄選的《刑法》規定並未明文，而是適用一般的投票行賄、受賄罪。而因此等犯罪的行為主體，限定於有投票權人，於司法上就出現何時具有此身分的認定歧異，因若在議員宣誓就職或選委會頒發當選證書為起點，則在當選日至此等時機點進行議長選舉的行賄，就出現治罪漏洞。為解決此爭議，於2006年《公職人員選罷法》全文修正時，於第100條第1、2項，針對議長、副議長投票行賄、受賄罪加以明文，其法定刑屬三到十年有期徒刑的重罪，就算是預備，亦得處一年以下有期徒刑。

即便已明文，但因行賄、受賄罪乃屬對向的必要共犯，除具有高度隱密性，且在採取秘密投票下，也難證明相互間的對價關係。故在2016年的《地方制度法》修正，就於第44條第1項明文，議長、副議長選舉採取記名投票，算是為此等犯罪的訴追掃除些許障礙。

道高一尺、魔高一丈，因有意競逐議長大位者，仍可在議員候選人選舉時，給予經費與人力支持，甚至在平時，將土地開發或者政府大力推動的綠能政策等利益大餅，就為雨露均霑，實也難以為對價性的訴追證明。又因對議長選舉的不正行為，目前僅針對行賄、受賄為明文，但若是以強暴、脅迫，或其他非法方法，如搓圓仔湯等為干預，恐難適用《公職人員選罷法》的重罪規範，就流向《刑法》，如恐嚇公安等輕罪，致有檢討與修正之必要。

而無論訴追有多困難，身為公益代表人的檢察官，都不應把自己當成是局外人，甚且如台南市，因槍擊、爐渣、光電等一連串弊案，台南警局實已受到太多干擾而無以承擔下，台南高分檢檢察長，就應依據《法院組織法》第63條之1第1項規定，以偵辦重大貪瀆、經濟犯罪與嚴重影響治安案件之必要，並整合地檢署、警察機關、調查局，甚至結合環保署，來成立專案小組。惟有如此，才能展現全力掃除黑金之決心，而非僅是口號。

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