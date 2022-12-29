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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

比柯文哲還多！　蔣萬安宣布：北市明年恢復1500元重陽敬老金

記者袁茵／台北報導

台北市議會過去通過「北市重陽敬老禮金致送自治條例」，柯市府當時宣布明年向65歲以上長輩發放1200元；但台北市長蔣萬安競選時承諾，一定會發1500元重陽敬老金。對此，蔣萬安29日表示，明年就會恢復發放1500元；但至於多出的300元從何而來，蔣萬安並未解釋。

▲台北市長蔣萬安視察社會局會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安視察社會局會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安29日上午9時視察社會局，但視察內容全部不公開，僅開放媒體在會後採訪。針對蔣萬安選前喊上任恢復1500元重陽敬老金，明年長輩究竟領不領得到？蔣萬安表示，台北市議會已經通過重陽敬老金自治條例，一定會發放重陽敬老金，剛剛會議當中指示，社會局朝向明年恢復發放1500元重陽敬老金推動。

至於發放方式為何？蔣萬安競選時，其競選辦公室曾說，數位發放雖比人工發放節省經費，但長輩拿到現金可馬上使用，也可達到關懷之意；而蔣萬安29日則語帶保留地說，會請社會局實際了解基層里長、民眾意見做完整評估。

至於未來1500元是否固定？蔣萬安說，剛剛已請社會局完整評估，就是朝向明年開始恢復發放1500元敬老金方式推動。

另外，針對從原有的1200元調升成1500元，中間300元差額從哪而來，是否由二備金或追加減預算支應？台北市政府秘書長李泰興接受電訪時表示，最慢下週一與主計處、財政局、社會局召開會議討論。

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