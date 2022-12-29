路邊有「免費電話亭KTV」！他嗨爆飆高音…見外面這幕當場崩潰

▲原PO發現免費的電話亭KTV。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人唱歌不想受到人數和時間限制，會選擇「電話亭KTV」，但進去之前記得先看清楚。一名網友表示，最近到西門町商圈看到有電話亭KTV可以「免費」歡唱，不疑有他地就走進去飆高音，結果之後才知道原來在裡面唱歌的樣子，會被投放到外面的螢幕上，讓他相當崩潰。文章曝光後笑翻一票網友。

原PO在「Dcard」發文表示，最近和一群朋友到西門町吃飯，女生朋友在逛街時，他發現旁邊有免費的電話亭KTV，完全沒有察覺異狀就跑進去唱歌、飆高音。孰料他在裡面唱歌的畫面，竟然會投放到外面的螢幕上面，「裡面的面板很像直播間，但完全沒說旁邊有一個面板會投射裡面的狀況」，因此外面的路人可以清楚看到他在裡面歡唱的模樣。

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原PO透露，當天飯局上有他想要挽回的前女友，所以整頓飯都吃得相當緊繃，想要維持又帥又酷的形象，沒想到卻因為電話亭KTV導致他的形象大崩壞，在裡面發瘋Rap的樣子直接被看光，「雖然事後她說很可愛，但我弟說她和她朋友全部都在外面笑，現在想到還是覺得好想死」。

▲原PO唱歌的樣子都被投放到外面的螢幕。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到後紛紛笑說，「笑死好可愛，年底被fire心情超差，看到這個笑出來」、「我那天經過也有看到，裡面的人也不知道會被播出來的樣子，整個陶醉到不行，笑噴」、「都不看使用說明嗎」、「超好笑，看到這台佈置這麼誇張，沒有覺得哪裡怪怪的嗎」、「大型社死（社會性死亡）現場，好尷尬」、「大哥，老話一句『免費的最貴』，不過很好笑，加油」，也有人提醒「你知道嗎…這個還會出現在X直播的直播間欸」。