正妹染疫「一夜變性」！臉蛋崩壞長出八字鬍…前後對比照全場笑歪

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇蘇州一名年輕正妹近日在網路問卦稱，自己陽性發燒後，竟長出濃密鬍子，到底怎麼回事？網友看後驚呆稱，「新冠真牛，直接幫妳變性了。」28日，當事人再度現身回應稱，目前要刮掉這些「鬍子」才能出門，否則會影響自己的形象。

綜合陸媒報導，近日，一段女子感染新冠後長出鬍子的影片，引起了網友的熱議。

江蘇一正妹發文求助稱，自己確診後發燒把鬍子燒出來了。她吐槽，現在已經不燒了，「但是鬍子燒出來還沒有下去，黑眼圈也下不去，這沒法出門了。」

該正妹稱，自己的唇毛本來就比平常的女生要稍微濃密一些，這次發燒了以後，更濃密了。她最後說，準備刮掉，不然沒法出門。

▲正妹得新冠後長出鬍子。（圖／翻攝自影片）

對此，網友展開了熱議。有人驚呆稱，「咋還能這樣的？會不會生理問題也變了？」、「這兄弟，長挺俊的」、「建議把頭髮剃短，出門可以迷死一群妹子」。

也有網友+1表示，「我也是，我以為是我的錯覺」、「靠，原來不止我一個人有這個長鬍子的問題，今天一照鏡子嚇死了」、「原來不只是我一個人，我還以為我錯覺了，我也是長了鬍子」。

也有網友對於這樣奇特的現象解釋，「應該是激素水準失調了，雄激素增多，可以去看醫生調理」、「激素問題，新冠進入體內會破壞全身免疫系統導致激素失衡」。不過，一部分網友認為，該女生就是發文博點閱，「一場疾病把一群妖魔鬼怪都炸出來了。」