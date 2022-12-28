台南跨年晚會　台南姊夫AKIRA、日本女團韓國新生代男團來了

▲2023台南好Young跨年晚會，台南姊夫AKIRA、日本女團韓國新生代男團來了，要讓歌迷粉絲過一個非常充實精彩跨年狂歡夜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新的一年即將到來，各縣市跨年晚會也將登場，台南市政府主辦的2023台南好Young跨年晚會，今年表演藝人組數再破紀錄，共有18組藝人共計46人上場表演，滿滿的安排誠意，晚會更由原訂的7時提早到6時開始，到結束後節目總長度逼近7小時，為的就是要讓歌迷粉絲過一個非常充實精彩跨年狂歡夜。

除了演出陣容部分非常豪華外，國內「全方位天王」炎亞綸不但擔綱主持工作，同時也擔任倒數前壓軸演出。倒數後則由人氣團體「五堅情」以精彩歌舞帶領大家歡慶新年到來。因此儘管近期氣溫偏低，仍有不少歌迷，為了搶佔舞台最前方最接近偶像的位置，提早在舞台前搭帳棚徹夜排隊。

而晚會的另一個亮點，就是有多位國外藝人首度來台南開唱，身為台南女婿的日本「國民姐夫」AKIRA攜手放浪兄弟團員SHOKICHI，繼先前婚禮後，今年更首度登上志玲姊姊故鄉的台南跨年舞台，把12月31日的最後一個小時留給「有緣分」的台南，預計將帶來3首歌勁歌熱舞。而另一個不能錯過的是從台灣出道又紅回日本的亞洲新男神楊宇騰YU，除了靠戲劇紅回日本外，更與日本AMUSE簽約成為福山雅治師弟，也推出日文單曲，獲得大批粉絲的關注。

喜愛韓國偶像的歌迷，則不能錯過韓國新生代男團「EPEX」，這8位顏值超高的大男孩一出道就奪得文化演藝大賞等多項大獎，12月初首度來台辦演唱會，跨年夜將再衝台南，主辦單位也將特別迎接，讓他們感受台南濃濃的人情味跟美食。而日本超可愛爆紅女團「FRUITS ZIPPER」，在跨年夜也將演唱2022年最洗腦神曲〈我最可愛的地方〉，在日本播放次數已經逼近5億次大關。

此外還有金曲雙歌后魏如萱、艾怡良，金曲最佳樂團「麋先生」、療癒系民謠雙主唱「Crispy脆樂團」、金曲唱作歌手孫盛希、準歌后接班人艾薇、饒舌教父大支、學霸歌手莫凡新等。

由范逸臣、TANK、阿沁、陳建寧組成的全新團體「造夢者樂團」，今年也 將把成團後的首場表演獻給台南，此次表演帶來多首傳唱度超高的金曲經團員重新編曲練唱，希望帶給大家耳目一新的感受。