選前配票爭執囂張開槍！烏來區代會主席10萬交保　共犯收押禁見

記者劉昌松／台北報導

剛上任的新北市烏來區民代表會主席王國權，涉嫌在九合一大選前，為了配票事宜，和當地民眾發生爭執，竟當眾對空鳴槍，造成人心恐慌，事後王國權也順利當選區代表，檢警調27日發動搜索約談，訊後依違反《選罷法》、《刑法》強暴脅迫妨害他人投票等罪嫌，諭令10萬元交保，共犯謝國祥涉嫌滅證，28日遭聲押禁見獲准。

▲新北市烏來區民代表會新任主席王國權遭檢察官提起當選無效之訴。（圖／記者劉昌松攝）

本屆新北市烏來區代表選舉競爭激烈，檢警調已陸續在當地查獲多起賄選等不法情事，專案小組獲報，10月29日間，王國權等人疑似因為某聚落民眾配票問題，認為選民不夠支持他，在民眾家門口對空鳴槍，由於烏來區人口稀少，受害人不敢聲張，最後王國權不但順利當選區代表，還成為區代會主席。

▲謝國祥涉嫌滅證等罪嫌遭收押禁見。（圖／記者游宗樺攝）

台北地檢署檢察官27日指揮調查局新北市調處、新北市警新店分局、移民署新北專勤隊，兵分7路展開搜索，經檢察官訊問後，諭令王國權10萬元交保，至於做案用槍枝下落不明，檢察官懷疑共犯謝國祥涉嫌滅證，因此依涉嫌妨害投票、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌向法院聲請羈押禁見，台北地院28日下午裁准。檢察官也已立刻向法院提起王國權當選無效之訴。