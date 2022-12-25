侯友宜就職第二任期　「會虛心接受林佳龍的意見」

▲新北市長侯友宜25日出席第二任期就職典禮。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

新北市長侯友宜今（25日）就職第二任期。侯友宜表示，他首先會在既有基礎上更快速前進交通、經濟、托育與托老等市政，相信在原有的經驗底下，後四年所訂的標準一定不會輸給前四年。侯也說，在選舉過程中，包括對手林佳龍等提出的意見，他也會虛心接受，能夠做的會全力做好，不能忘掉400多萬新北市民的託付。

侯友宜25日在就職典禮會後受訪時，被問到未來新北願景有什麼具體政見，又如何跟中央合作？侯表示，新北市所有團隊要以民為天，傾聽民意，落實為人民有利政策，會在既有基礎上開創2030願景，尤其會全力推動交通軌道建設、公托、托老、幼教、年輕人創業、社宅等。

侯友宜指出，另外也要帶動六大產業經濟產業，開發2400公頃，讓新北建構三重、新莊、板橋三大軸心，帶動北台灣發展，以新北為中心的北北基宜桃創起共好。

侯友宜也說，尤其跟中央的合作會更加緊密，把很多介面上，大家一起努力攜手向前走；在選舉過程中，包括林佳龍等提出的意見，也會虛心接受，能夠做的會全力做好，不能忘掉400多萬新北市民的託付。

「我會好好做事，努力往前走。」侯友宜強調，讓今天的新北因為以民為天，讓民眾聲音落實以外，也讓新北變成光榮的國際大城市。

至於就職後首先要推動哪些的市政？侯友宜說，新北市是台灣的縮影，有城鄉差距，也有山有海，要做的事太多了。不管是交通、經濟，包括年輕人關心的托育、托老，都是他首當該做的事情，所以會在既有基礎上更快速前進，相信在原有的經驗底下，後四年所訂的標準一定不會輸給前四年。