發「白米口罩物資包」涉賄　新店香坡里長遭提當選無效之訴

▲新北市新店區香坡里里長郭永城涉賄選遭起訴，將面臨當選無效之訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區香坡里里長當選人郭永城，涉嫌在10月30日，以舉辦慈善活動的名義，贈送轄內6、70名中低收入戶物資禮盒，裡面包括白米、米粉、印有競選文宣的口罩，每盒市價約350元，郭永城並直接向領取物資的民眾拉票，涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》，台北地檢署27日依賄選罪起訴郭永城，並同步向法院提起當選無效之訴。

檢警調接獲線報，郭永城因為同時是新北市蘆洲區「玉皇泰子慈善功德會」顧問，為了加強競選力道，想到請功德會蘇姓負責人協助，跨區到他競選里長的新店區舉辦「台灣友愛，情意善行」活動。

這場活動由公所協助通知里內的中低收入戶參加，每人到場都可領得1份由郭永城自掏腰包購買的禮盒，盒內分別裝著白米、米粉、豆皮、飲料、王子麵、礦泉水，還有鍋的競選口罩，每盒價值約350元，估計領取民眾約有6、70人，最後郭永城也順利當選。

台北地檢署檢察官林晉毅12月9日指揮警調單位展開搜索約談，當時郭永城還穿著自己的競選外套應訊，訊後被依違反《公職人員選舉罷免法》交保10萬元，檢察官調查相關事證充足後，依法提起公訴。