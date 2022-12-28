12星座「2023好事要發生了」！雙魚狂領獎金、牡羊秒陷熱戀

▲艾菲爾點名幾個星座明年財運大好，爽領獎金、升官加薪。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

再過4天就要踏入2023年了，塔羅牌老師艾菲爾試問「已經開始期待好事發生了嗎？」只要內心深信著，幸運就會伴隨左右；只要深信，就能充滿幸福。他接著公布新的一年12星座必定降臨的大好運，有的職場順風順水、升職加薪；有人則是財運一飛沖天，另有人能享有浪漫愛情，快看你上榜沒？請同時參考太陽、上升星座。

艾菲爾點名12星座2023「即將面臨的大好事」：

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1.牡羊座

木星在牡羊的命宮照拂，2023年暗中肆虐的小人全退散，財運也終於回歸正軌，接下來陸續有錢財進帳。愛情會遇到一個「非常對你胃口」的對象，各項條件符合你心中所想，因而產生錯過可惜的危機感，兩人很快陷入熱戀，契合程度好像上輩子就在一起。牡羊只要好好把握2023年，未來至少3年都能走大運。

2.金牛座

上半年幸運星木星在金牛的玄秘宮照拂，小人終於退散了，人生感到一片神清氣爽。下半年木星則進入命宮守護，幸運感倍增，有任何想做的事、重大規劃都可著重於下半年執行，會更加順風順水。新的一年有如倒吃甘蔗，越到年底好運越加倍。

3.雙子座

2023年木星在雙子的福德宮拱照，其為木星的喜樂宮，代表幸運能量會發揮到最大，上半年可說是處處逢貴人，無論在愛情、財運或事業上，一旦遇到困難會有貴人相助；而正在進行的規劃，有貴人在肯定事半功倍。另外值得開心的是，福德宮也有「希望」含意，木星落入此宮，代表上半年雙子將心想事成、會有驚喜的好運。

4.巨蟹座

新的一年木星進入巨蟹事業宮，工作運是由黑翻紅、如火如荼的展開，加上穩紮穩打的賺錢工作模式，不只讓事業更加成功，甚至年初就傳來升職加薪好消息。巨蟹請盡情發揮所長，不論是升官、加薪或創業轉職，任何與事業有關的發展都將稱心如意。

▲巨蟹在任何與事業有關的發展都將稱心如意。（示意圖／本報資料照）

5.獅子座

一直想闖出一片天的獅子從沒停止過腳步，只因過去的陰錯陽差使你遲遲無法實現夢想。明年上半年是你東山再起的一年，有吉星木星與金星加持的好運，加上自身不斷精進能力，從年初開始就迅速蓬勃發展，等到年中或年尾回頭看，才發現人生往前跨了一大步，對於未來感到輕鬆不少，享福時間大大提前。

6.處女座

2023年好運幾乎都點亮在財運上，特別是偏財運，上半年你走的是貴人增財的好運，木星指引你一路向「錢」，讓你走到哪都能享有貴人幫助。加上新的一年你與伴侶都走旺夫、旺妻好運，互相照顧扶持下事業越做越順、生活越過越好，完美發揮1＋1＞2的效果。

7.天秤座

2023上半年幸運之星木星在你的婚姻宮拱照，天秤愛情運終於苦盡甘來！上半年想要結婚或定下來的都非常有機會，特別是已到適婚年齡的天秤，能迅速熱戀、閃婚，有伴者也會在上半年步上紅毯，加上雙方家人全力支持，明年不只是婚嫁年，甚至婚後的錢財、事業也會大有斬獲。

8.天蠍座

心思細膩又追求完美的天蠍，明年上半年可說是小確幸滿滿的一年。守護星火星在你的資源宮作用，使你生活順遂不少，想做的事都能找到伯樂提供資源。也許受星象影響，偶爾略為下滑，但很快又能重拾好運。雖然只是分散掉落的小幸運，不過讓你感覺更加踏實，身邊的人都能一起享福，讓你感到幸福又甜蜜。

▲射手座無論單身或有伴者都會很幸福。（示意圖／記者曾筠淇攝）

9.射手座

2023上半年木星在射手的愛情宮照拂，無論單身或有伴者都能享有浪漫愛情，特別是單身或想要懷孕生子的射手，得償所願的好運是最高的。另外，木星落在此宮也象徵著偏財好運，明年上半年動不動就能中獎、撿到錢或獲得零用錢，特別是投資方面更是大好，財神就在你左右，或許上半年可以挑戰看看。

10.摩羯座

過去日子過得碌碌無為，找不到人生意義為何，幸好明年上半年木星在田宅宮，讓你充滿安全感，谷底翻身機會就在這年。年初開始，周遭的環境、 人際關係與愛情都會趨於穩定，曾經的飄泊不定與徬徨感全部消失，你奪回人生主導權，生活一步步走向正軌，讓你真正走向人定勝天，這種好運才是你內心最渴求的。

11.水瓶座

一直以來，水瓶越來越懂得財富有多重要，因此2023上半年你卯足全力拚命賺錢，各種開源、賺錢方法都想要嘗試，也能順利賺進大把鈔票。此外，上半年你的學習運也很不錯，若有考慮學些專業技能或語言，一定要把握，也許能藉此闖出不一樣的人生。

12.雙魚座

2023年木星進入你的財帛宮，財運終於一飛沖天得到翻身，過去口袋空空的窘境沒了，欠下的款項一一還清、錢財越積越多。加上木星加持，讓原本愛賺錢的你上半年有如神助，不只事業順利、薪水上漲，獎金更是連連發放，過去為錢財擔憂的苦日子不再重演，你是新的一年財神爺新寵兒。