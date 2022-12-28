快訊／鄭文燦：林智堅論文事件列敗選原因　失去年輕人信任

▲鄭文燦今天說明選舉檢討報告。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022九合一大選敗選，代理黨主席陳其邁、檢討小組召集人鄭文燦28日下午共同舉行記者會，向外界說明選後檢討報告內容。鄭文燦指出檢討報告摘要重點，包括黑金及重大治安爭議、新竹市前市長林智堅論文事件、提名機制都入列，更直言學倫事件無法及時止血、設定停損點，且陣前換將也影響年輕族群對民進黨的信任，進而影響其他縣市的選情。

民進黨中常會今天進行「2022年九合一大選暨修憲複決公投檢討報告」專案報告，由鄭文燦代表提出檢討報告，會後陳其邁、鄭文燦、代理黨秘書長林鶴明、副秘書長林飛帆一同舉行記者會，說明檢討報告的內容。

鄭文燦表示，民進黨在檢討之後要面對2024總統及立委選舉，民進黨要調整步伐，讓執政表現更貼近民意，這次中間選民和年輕選民選票流失，代表民意的不滿，特別是放棄投票或者改投其他政黨，都代表沈默的民意，民進黨必須從基層反應找出問題的關鍵，「在人民的眼中產生了執政的傲慢，有部分選民選擇制衡民進黨，而不是支持民進黨。」

鄭文燦說明，幾個主要原因包括：民眾生活受到疫情很大衝擊，物價、房價雙漲讓民眾感到失望，另外在黑金爭議及重大治安議題上，這次無法有效說明、清楚處理，包括88槍擊案、國人赴柬埔寨打工詐騙案、新北桃園求職擄人案、88會館案等，影響民眾對執政黨的信任度。

鄭文燦並直指，針對林智堅的論文事件處理，一個政治人物取得學歷過程必須經過檢驗，必須嚴肅看待誠信、面對質疑的處理態度，沒辦法及時止血、設定停損點，加深民眾對民進黨處理方式的不滿，造成候選人選擇退選，陣前換將也影響年輕族群對民進黨的信任，進而影響其他縣市的選情。

針對提名機制，鄭文燦說，這次徵召、初選都是按照民進黨的提名機制，以客觀的方式產生最強、最好的候選人，初選、徵召各有優缺點，也各自在不同選戰當中有的獲勝、有的失敗，本次提名時程因為疫情被壓縮，導致地方部署、黨內整合都出現重大挑戰，未來提名必須考量整合工作的時程。