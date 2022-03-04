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竹市民防總隊義勇警察大隊　新任大隊長就職佈達

▲佈達典禮由新竹市長兼民防指揮官林智堅親自主持。（圖／新竹市政府提供）

▲佈達典禮由新竹市長兼民防指揮官林智堅親自主持。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市警察局今（4）日舉辦竹市民防總隊義勇警察大隊新任大隊長佈達典禮，由新竹市長兼民防指揮官林智堅親自主持，頒發新任義警大隊許重仁大隊長派令、職別章及致贈紀念匾額，他感謝民防、義警夥伴對竹市治安工作的付出，期盼許大隊長帶著彭大隊長的精神，給予義警夥伴最大支持，市府與警局共同守護城市，將持續攜手推動義警業務。

林智堅恭賀許重仁榮任新竹市義警大隊大隊長，並悼念過世義警大隊長。他表示，原義警大隊長彭國龍，民國56年加入義警行列、民國99年陞任義警大隊長，長達55年付出奉獻，自上任後與大隊長相處7年時間，感受到彭大隊長卓越領導和投入，尤其對義警夥伴的照顧，令他由衷敬佩，近年彭大隊長健康出現狀況，去年底入院後，於今年1月12日辭世，心中萬般不捨。

林智堅說，彭大隊長隨著年紀增長，過去多次提出卸下任務，希望交棒給年輕人，並肯定義勇大隊顧問團長許重仁，盼由他接任大隊長職務，經與副大隊長及家屬討論後，皆一致推崇許重仁，也非常開心他願意承擔義警大隊長擔子，協助市府在民防上給予更大支持。

林智堅指出，許大隊長平時熱心公益，曾擔任新竹市義警大隊顧問團團長、新竹市警察局第一辦事處副主任，持續支持與強化竹市義警團隊運作，凝聚義警大隊幹部與同仁向心力，期盼民防夥伴秉持著過去支持彭大隊長的心情，共同支持許大隊長，相信許大隊長也會帶著彭大隊長的精神，給予義警夥伴最大支持，市府與警局共同守護城市，將持續攜手推動義警業務。

新竹市警察局指出，許重仁大隊長曾擔任新竹市第十屆建材商業公會理事長、新竹市第十三屆及第十四屆建材商業公會常務監事、新竹市犯罪被害人人權服務協會監事、新竹市許姓宗親會常務理事、統武建材有限公司董事長、吉立亞建設有限公司董事長等，事業有成之餘，更熱心公益回饋鄉里，備受各界推崇與肯定。

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