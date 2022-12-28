目睹妻兒慘遭公車輾斃　外籍夫淚控「司機速度真的超級快」

記者游瓊華、鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中市學士路、英才路口昨(27日)深夜11時許發生一起死亡車禍，一輛公車在該路口左轉時，撞上一家三口，導致30歲的母親李女、以及年僅1歲的男嬰當場失去生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治，而同樣遭撞的伊拉克籍丈夫季男(32歲)則僅受輕傷，他今(28日)出面指控，公車當時的速度「超級快速」，事後司機對他說的第一句話是「沒看到人」。

▲目睹妻兒遭公車輾斃，伊拉克籍丈夫出面說當時公車速度超級快 。（圖／記者游瓊華翻攝）

季男說，他跟家人晚上10點多想吃麥當勞，結果發現麥當勞關了，於是準備先回家，過馬路時一輛公車快速轉彎，先撞到他，但沒停下來，壓過小孩跟老婆的身體，導致兩人不治身亡，而且事發當時沒有很暗，司機發現肇事後過來第一句話說他沒有看到人，「我們3個人過馬路，他說他沒有看到」；他並強調，公車當時的速度「超級快速」。

▲台中學士路公車左轉撞上一家三口，母子雙亡。（圖／記者游瓊華翻攝）

季男表示當時司機很快速地轉這個彎，然後沒辦法控制他的車子，壓過妻子跟小孩後，到另外一個道路才停下，可見公車的速度真的很快。

▲事發當時公司左轉的畫面也曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

這起事故發生在27日深夜，台中市警方接獲報案後立即趕往現場，當時伊拉克籍的丈夫季男(32歲)推著嬰兒推車與妻子李女走斑馬線過馬路，不料卻突然飛來橫禍，遭到左轉公車撞上；警方到場時，李女以及1歲男嬰已經沒有呼吸心跳，由於事故發生地點就在中國醫旁，警方趕緊將3人送醫，但母子傷勢嚴重，經急救後雙雙宣告不治。初步了解，公車司機沒有酒駕，詳細事故原因將由交通警察大隊事故處理組分析研判。