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開價350「饗饗跨年訂位」夯爆！　賣家1舉動被轟慘：想錢想瘋了

▲饗食天堂升級版的INPARADISE饗饗於6月20日正式開幕。（圖／黃士原攝）

▲人氣知名Buffet「饗饗」。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

演唱會黃牛問題猖獗，現在連「餐廳訂位」也沒能倖免。一名女網友傻眼貼出截圖，只見讓票社團中，有人轉賣饗饗訂位，甚至因詢問度破表，直接從原本的350元改成500元，此舉惹怒大票網友，紛紛留言撻伐「人不要臉，天下無敵」、「想錢想瘋了」。

女網友在爆怨公社怒發文，「為什麼常常有人沒有要去，還跟別人搶訂位再拿來轉賣？重點是原本賣350元，說太多人詢問所以漲到500元，原來訂位可以賣到500！

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只見該名網友在讓票社團中，標價500元賣「饗饗訂位轉讓，跨年窗邊座位」，同時強調這只是位子，並非餐券，「1月3日晚上5點半，二人，微風店，完成匯款後會給訂位編號，可以再自行打去饗饗更改資料，或當天直接報編號跟原手機號碼，編號算前面，可以安排窗邊座位，有問題歡迎私訊詢問。」

▲網售「饗饗跨年訂位」太夯！　賣家1舉動被轟慘：想錢想瘋了。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲純訂位喊到500元。（圖／翻攝自爆怨公社）

對此，網友們紛紛直呼，「原來這也能賣」、「黃牛、蟑螂滿街跑」、「遍地都是商機」、「真的辣雞」、「真的是奇文共賞欸」、「原來這也可以賺錢」、「賺爛我也去訂位了」、「所以為什麼會難訂，這下你知道了吧」。

好笑的是，還有人質疑，「1月3日哪是跨年？」沒想到賣家竟回嗆，她放假就是還在跨年。

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饗饗訂位轉賣賣票跨年黃牛爆怨公社

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