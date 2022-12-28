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台東跨年3響砲！東漂慢漫遊懶人包　跨年迎新一次玩透透

▲▼台東今年3場跨年活動，包括市區、南迥及綠島同步登場。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼台東今年3場跨年活動，包括市區、南迥及綠島同步登場。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

隨著疫情逐漸解封，及受918強震影響的台鐵花東線也提早於12月28日搶通，台東自然慢活的氛圍，將是最適合跨年連假想悠閒慢旅遊的旅客首選，為迎接旅遊人潮，台東縣政府整理跨年旅遊懶人包，邀請旅客透過台東天然資源及人文風情，綻放一整年的好心情。

今年台東縣內跨年及迎曙光相關活動就有3場次，橫跨市區、南迴及離島地區。其中，市區場次【2023台東跨年晚會—東漂去旅行】12/31晚間6點在台東市海濱公園舉行，打造全台最強跨年演唱會，邀請包括3大男神青峰(吳青峰)、熱狗 MC HotDog、盧廣仲、周湯豪&比莉等藝人一起陪大家跨新年，縣府安排完善交通規劃與臨時停車場設置，提供智能停車位引導系統，旅客可透過旅行台東APP即時掌握停車狀況。

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▲▼台東今年3場跨年活動，包括市區、南迥及綠島同步登場。（圖／台東縣政府提供，下同）

想到南迴線跨年的朋友可選擇至太麻里鄉千禧曙光紀念園參加【2023太麻里跨年迎曙光音樂活動】，內容分為兩大部分，自12/31晚間9點起辦理【跨年音樂會】現場安排市集、氣球魔術秀、音樂表演及趣味競賽等活動，與現場民眾同樂倒數迎新年，緊接著元旦【曙光音樂會】，將於清晨5點開始舉行，重頭戲「迎曙光升旗典禮」每年都吸引近萬名遊客參加，等待著從太平洋海岸線上緩緩升起的黎明曙光，為新的一年帶來新希望。

▲▼台東今年3場跨年活動，包括市區、南迥及綠島同步登場。（圖／台東縣政府提供，下同）

至於想遠離塵囂的旅客就不可錯過到綠島參加【2023綠島海陸跨年活動—海馬齊歡慶】，全台唯一的海陸同步跨年演唱會讓人不得不在綠島Chill整晚！相關活動訊息可至各主辦單位官網查詢。

在參加完跨年迎曙光後，建議不妨多待幾天，白天走訪台東市區、南迴沿線的《南迴藝術季》、或是縱谷沿線《漂鳥197縱谷大地藝術季》、東海岸沿線《東海岸大地藝術節》等地，尋找座落以山、海為背景的各項藝術裝置作品；夜晚還可以去市區台東舊站特區《台東光祭》，感受浪漫炫目的光影視聽饗宴，離開前別忘了拍個美照，將台東的美好分享給更多親朋好友。

此外，為保障旅遊的安全，縣府呼籲旅客應選擇合法之旅宿業者，旅客可以在「台東縣觀光旅遊網」或交通部觀光局「台灣旅宿網」查詢到合法登記之業者名單，安心入住。更多景點及遊程等相關旅遊資訊都在台東觀光旅遊網（https://tour.taitung.gov.tw）及旅行台東ＡＰＰ，歡迎民眾多加利用。

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