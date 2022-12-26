明年補班6天！「公司發1問卷」他氣炸　一派人逆風喊：最爽了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

2022年邁入尾聲，就有網友拿到2023年的行事曆後，發現有6個周六要補班，而公司為此還發問卷調查，讓他崩潰到不行，怒喊「哪個王八搞的？」話題掀起熱烈迴響，有部分人大讚，補班日上班超爽，但許多鄉民則狂酸，「垃圾政策！想放連假自己去請啊，拖全部人下水。」

網友在PTT發文提到，公司發新的行事曆下來，明年的1月7日、2月4日、2月18日、3月25日、6月17日及9月23日，這6個周六都要上班，「公司還會發問卷調查，你要不要來上班，不然就用特休扣，乾乾乾，我的假就這樣沒了。」

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最後，他更火大砲轟，「有沒有明年補班6天的卦？是哪個王八搞的！」對此，大多鄉民也氣憤表示，「周六補班真的垃圾政策」、「每周休兩天比較重要，才不要什麼連假」、「我也不想連假，到處都人，還是周休二日快樂」、「的確是垃圾政策，但政府好像沾沾自喜，覺得連假變多大家都很高興，被強迫調班還被吃豆腐，有種就扛住老闆的壓力，宣布不用補班啊」。

▲他不滿，特休要被扣掉。（圖／翻攝自PTT）

不過，也有人持不同看法，直言「反正那幾天客戶都休息，我當然也跟著休」、「不要連休就不會補班？刁民？」「去跟你老闆說啊」、「反正補班有上跟沒上一樣，一堆公司沒人能聯絡」、「在那叫什麼？爽放連假不想補班？」「補班當然要去，通常那天很多人請假，甚至老闆自己都沒來，所以會輕鬆一點，把特休留給重要的日子」、「有連假又不補班，那你去當老闆你付錢」、「假日去上班最爽，公司都沒人」。

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▼紅框處為補班日。（圖／翻攝自行政院人事行政總處）