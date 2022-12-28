台北跨年主視覺超「花俏」！上下字體大不同　印蔣萬安姓名遭酸爆





▲台北市政府跨年晚會賀卡，但只見上半部色彩繽紛，下面卻有押著蔣萬安姓名的其他不同字體字句。（圖／翻攝自台北市政府官方LINE帳號）

記者袁茵／台北報導

台北市政府舉辦的2023跨年晚會將登場，但時事插畫家「謝立聖插畫」日前PO出台北跨年宣傳圖，只見上方的字體、圖樣色彩繽紛，但下面卻出現不同字體輪流拼出「耶誕平安Merry Christmas」、「12/31台北跨年見」，大酸「風格絕配」。對此，台北市長蔣萬安並未正面回應，僅說「尊重原創設計」。

台北最High新年城2023跨年晚會將於12月31日登場，觀傳局11月成立相關網站做宣傳行銷，主視覺設計邀請到台灣知名平面設計師廖小子操刀，運用彩色漸層與符號拼貼，結合台北表演藝術中心建築、YouBike微笑單車、台北捷運、廟宇以及彩虹文化，融合傳統與當代城市個性，還有跨年最高潮的101煙火秀與未來感色澤漸層，表達台北城市的多元性。

但時事插畫家「謝立聖插畫」日前發現，原本的主視覺下方，卻出現了與上排字體、顏色不同的字樣，分別寫下「2023台北最HIGH新年城跨年晚會」、「耶誕平安Merry Christmas」、「12/31台北跨年見」、「台北市長蔣萬安敬賀」等句子，使他在臉書上大酸「哈哈，這風格絕配啊！非常適合深蹲市。」

蔣萬安28日上午視察捷運工程局，談及自己是來聽取同仁相關業務報告，最重要的就是接下來跨年活動，一定會帶來龐大人潮，所以希望深入了解運輸問題，擬定因應措施，希望前來跨年活動的朋友非常順利、安全。

媒體追問，怎麼看近期跨年主視覺的賀卡設計爭議，設計師澄清是由北市府更改，而上面就押著蔣萬安的姓名？蔣萬安僅稱，尊重原創設計，希望所有市民朋友參加跨年活動。

台北市觀傳局表示，本局尊重原創設計，並也要求廠商，所有的延伸設計物需跟原創者務必確認並取得同意。