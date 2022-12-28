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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看完蔡英文受訪　游盈隆：民進黨能寫出像樣的敗選檢討報告才怪

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文27日為恢復義務役1年制相關方案一事召開記者會，這也是她自2020年12月12日、時隔745天後再次接受訪問，不過，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，蔡英文回答問題的態度，「民進黨真能寫出像樣的敗選檢討報告才怪」。

蔡英文記者會採「問到飽」的模式，一共接受29人次提問，題目多達39題，記者會歷時約2小時之久。有關時事議題，現場記者輪番追問有關內閣改組、林智堅論文案、稅收超徵是否「還稅於民」、社會安全網，以及未來賴清德出任民進黨主席，如何跟賴清德互動等議題。

游盈隆批評，蔡英文回應記者提問「要不要為處理林智堅論文門道歉」時，大打太極拳，她根本無意檢討，更別說道歉了。「如此一來，主持敗選檢討的鄭文燦還要怎麼檢討下去？」更不用說鄭文燦本身還是「雙重論文門」的當事人。蔡英文今天算是選後復出的第一次，除了做出「兵役延長為一年」的重大決定值得肯定外，其他對媒體提問的回應，包括內閣改組等，還是高來高去，不著邊際，展現她從政以來一貫面對媒體的風格。

游盈隆說，蔡英文記者會的總體表現，其實傳達了一個清楚的訊息，那就是，她還是總統，她還是老大，沒被打倒，沒有跛腳，也沒有人可以取代。一言以蔽之，蔡英文還是蔡英文，不多也不少，「在這種情況下，賴清德要怎麼走出一條屬於自己的道路？恐怕困難重重，需要非凡的勇氣與智慧」。

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