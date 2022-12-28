2女撞車擊中藍寶堅尼畫面曝　大牛鈑金劃出傷疤...至少要賠20萬

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市兩名女子騎機車追撞倒地，結果機車往前滑行擦撞到前面正在等待轉彎的藍寶堅尼跑車，雖然只是刮傷板金，不過事後的賠償費用超過十幾萬，恐怕這兩名女子也會嚇一跳，現在事發當下的監視器畫面也曝光了！

▲高雄市兩名女騎士追撞，機車擦撞到停等轉彎的藍寶堅尼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

27日晚間10點多，就在高雄市三民區九如三路與中華二路口，53歲的林姓男子開著白色藍寶堅尼，俗稱大牛的超跑就停在路口等待右轉，但是沒想到就在這個時候，後側邊傳來撞擊聲響，原來一名21歲的呂姓女子跟43歲的陳姓女子騎機車擦撞，雙雙倒地。可是機車沒停下來，往前滑行就撞到藍寶堅尼，造成扳金刮傷。兩名女子送醫沒有大礙，初步了解沒有酒駕。

▲高雄市兩名女騎士追撞，機車擦撞到停等轉彎的藍寶堅尼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過扳金刮傷對於「大牛」來說，修理費可是一筆！網友曾經開玩笑的說，在馬路上看到藍寶堅尼最好閃遠一點，因為隨便撞到一個零件，可能就要賠上數十萬元。像是撞到後保險桿，整組就得要換掉，重新烤漆連排氣管要30、40萬元。」

輕輕撞一下屁股就要30萬元，若不小心擦撞藍寶堅尼，把後照鏡撞掉就要6萬元，要是直接跟藍寶堅尼發生對撞，就算只要一個前保險桿也要10萬元，如果攔腰撞上車門，導致板金凹陷要20萬元，如果傷到輪胎和鋁圈，一組4個就要60萬元，動不動就要數十萬元的維修費用。