台北男「推牛車」去加油！他見價值千萬照震驚：有錢人的運動

▲台北市一名男子推著「最貴牛車」去加油。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館，下同）

網搜小組／閔文昱報導

價值上千萬的「牛車」推起來會是什麼感覺？一名網友表示，他近日聽同事分享，台北市的加油站有人在推牛車，本以為對方是在開玩笑，沒想到看到照片後才發現，竟是有人推著一輛價值千萬、俗稱「大牛」的藍寶堅尼超跑進入加油站，讓他頓時看傻。誇張一幕曝光後，引發熱議。

一名網友27日在臉書社團「爆廢公社二館」PO出照片，只見一輛銀灰色藍寶堅尼疑似是沒油了，因此駕駛只能賣力地將超跑推到台北市的某處加油站，整個畫面相當違和。原PO則在文中表示，「昨天我同事跟我說，台北市的加油站有人在推牛車，原本我是不信，他傳照片給我看以後，我信了。」

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畫面一出，馬上引發網友熱烈討論，紛紛留言「這隻牛真的又貴又重沒人要來一起推嗎」、「有錢人的運動就是這麼樸實無華」、「一定是沒有餵食98加滿所以鬧脾氣」、「義大利車是有靈魂的」、「牛被操累了所以要用推的」、「原來這就是傳說中的老漢推車」、「牛脾氣發作了啦」、「他的小皮鞭勒？」、「哇！最貴的牛車」。

另外，也有網友幽默表示，「這種性能車都只能推發」、「推發啦，男人的浪漫」、「推發啦，我之前也幫同事的小發財推發過」、「想不到牛出手排了，靠推發」、「推發啦」。