汽水妹很會吃！老司機爽過立馬「回購」再一炮　門一開下場慘曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市新興區七賢路被俗稱為「電信大樓」的情色窟，又抓到違法性交易案！一家美容護膚坊掛羊頭賣狗肉從事性交易，警方查緝時意外發現一名邱姓男客才剛消費完，不過似乎因為服務小姐的技術太好，想要再來一次，所以原地等待就被抓了，這讓員警也很傻眼私下問「這麼會吃」？

▲邱姓男子在房間內等待「汽水」來服務，結果來的人是警察 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

電信大樓又被檢舉，就在27日晚上六點時，員警前往一家美容護膚坊查獲色情交易，當場抓了23歲黃姓負責人，49歲的許姓櫃檯，女服務生一名以及2名男客。其中一名邱姓男客人才剛消費完，不過他並沒有離開，反而是原房間「排隊」等待剛剛服務他的小姐「汽水」，他向警方表述自己因為「吃的太好」，所以他想要立馬來一發，只是沒想到還沒等到小姐，就先等到員警。

▲這家色情護膚店的攬客廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

據了解這家美容護膚坊藏身在大樓內，對外宣稱純按摩，但實際是媒介小姐從事性交易，負責人黃姓男子會以通訊軟體，聯繫賣淫女子，以每次新台幣2600至3600元不等跟不特定人從事性交易，並從中獲取媒介費，現在黃姓男子以及許姓櫃檯等2人依刑法妨害風化罪嫌，移送地檢署偵辦，另外女服務生及男客共3人，依違反社會秩序維護法移送裁處。