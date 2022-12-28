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農曆年前大掃除「6吉日」　4物品快丟！犯5禁忌會衰

民眾會在農曆新年到來前大掃除。（示意圖／翻攝自pexels）

▲民眾會在農曆新年到來前大掃除。（示意圖／翻攝自pexels）

圖、文／CTWANT

農曆新年即將到來，許多人已開始大掃除，準備除舊布新，星座專家艾菲爾就點出相關禁忌，除了應該將東西斷捨離丟掉，打掃也有所講究，若觸犯了可能造成運勢不佳。而過年前有6天是除晦轉運日，相當適合大掃除，民眾要好好把握。

艾菲爾在臉書專頁指出，年節大掃除，家中應當丟棄的物品有：

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1.舊銅錢、老舊傢具、飾品

古代占卜中，龜殼和銅錢可以用來作為靈媒的工具，尤其是年代久遠流傳下來的銅錢，或許被拿來做過什麽道具，難以考究；而古老的家俱、飾品、衣物也有類似的顧忌，來路不明的「老東西」很可能帶有雜亂的氣場，不建議放在家中。除非確定是家族流傳下來的物品，就沒有什麼太大的問題。

2.破碗、破杯、破盆

若家裡有破掉或缺角的鍋碗瓢盆，建議在新年一併換新，因為使用有裂紋、缺口的物品，除了有割傷的風險，也會影響財運而破財。

3.不透光的厚重窗簾

暗淡的室內光線易使人疲勞，提不起勁，也難以聚財。陽光就是能量和財氣，建議還是盡量讓讓陽光照進屋內，因為厚重的窗簾會把財氣擋在門外，把晦氣藏在屋中。

4.長刺或枯黃的植物

擺在家中的綠色植物，要注意其健康度，還有擺放種類及位置，枯黃的植物在家中，會有衰敗之象。值得注意的是，許多人喜歡擺放仙人掌，在風水理論中，擺放有刺的植物或仙人掌，必須是有目的性、針對性地去除某些不好的運時才使用。

打掃除有相關禁忌。（示意圖／翻攝自pexels）

▲打掃除有相關禁忌。（示意圖／翻攝自pexels）

農曆前大掃除的重要禁忌：

1、打掃沒仔細、舊春聯續用

家中的角落位置，易藏汙納垢，風水觀點來看，會不利運勢；現今的觀點來看，容易引發皮膚、過敏等問題。另外，有些人為免麻煩，把舊的春聯繼續使用，其實這是不對的，過去一年使用過的春聯、紅紙，必須要丟棄換新，而且愈早愈好，拖得愈久就愈影響生活要事的進度，造成難以進展或功敗垂成，最晚要在除夕中午前換掉舊春聯。

2. 冰箱米缸為空不吉

民眾習慣在過年前夕把冰箱清空整理，但其實冰箱就是儲藏室，代表人氣和家運，而米缸也是同樣道理，適度整理和補滿米缸與冰箱，象徵家中來年衣食無虞，錢財滿滿。

3.床不能亂動

床是「藏氣納財」的位置，平時就不該隨意調整位置，搬家搬床的安床時機也相當重要，若擺放不好、隨意移動甚至是搖晃，除了影響睡眠，也會讓諸事進展不順，影響健康和家庭和睦，尤其是家中有孕婦，更不能移動睡床。

4.迎春花卉要講究

桃花和梅花可以擺放在大門旁，有報春、迎春之意，也是喜氣象徵；而茶花、君子蘭可擺放在房間，使家庭和睦相處；富貴竹、發財樹等可以擺放到客廳象徵富貴，來年財源滾滾。不過，家中植栽太多會削減陽氣，尤其不可讓藤蔓布滿屋牆，這些是衰敗之象。

5. 大門不亂動，五黃、病符方宜靜、不宜紅

2023年有6天吉日適合打掃。（示意圖／翻攝自pexels）

▲2023年有6天吉日適合打掃。（示意圖／翻攝自pexels）

有些人喜歡趁大掃除，順便將大門重新用油漆上色，但這是不適宜的，尤其要觀察大門方位，不可在2023年的正東方、西北方。

艾菲爾透露，2023年病符方位在「正東方」，五黃災星在「西北方」。五黃、病符的方位最忌紅色，要減少家中這2個方位的紅色擺飾，此方位也宜靜不宜動，所以新的一年不可大興土木、養魚或種植物。大門、臥室的門若開在這2個方位，宜採用灰色、白色的地墊或懸掛白色、黑色水晶掛件作為化解。

2023年的太歲方在「正東方」，如果居家的大門在正東方，代表居家風水會非常旺。不過，居家的正東方若在廁所，是吉神入凶方，吉神不吉，反凶。是不利的狀況，容易造成家人的健康不佳。假如居家的正東方在廚房，則犯了「常動犯凶」禁忌，此時可在太歲方掛上太歲符，化解居家風水犯太歲問題。

此外，艾菲爾也分享2023年農曆年前適合大掃除的6天吉日，包括1月2日、1月7日、1月8日、1月13日、1月19日、1月20日。

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