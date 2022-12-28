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煮紅豆湯不能先加糖　營養師給答案了「跟大家想的不一樣」

▲營養師分享讓紅豆湯綿密美味的關鍵步驟。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲營養師分享讓紅豆湯綿密美味的關鍵步驟。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

最近天氣寒冷，只要來碗熱呼呼的紅豆湯就令人相當滿足，一般人常聽到媽媽等長輩傳授紅豆湯若要煮得鬆軟綿密，最重要的秘訣就是糖要最後加，也不時有民眾不小心一開始先放了糖，紅豆也確實煮得「頂扣扣（硬梆梆）」，箇中原由營養師也做出解答。

衛福部南投醫院營養師黃淑敏表示，紅豆或綠豆等食材雖屬豆類，但因其澱粉含量高而被歸在澱粉食物；澱粉食材烹煮後因加熱產生糊化作用，會有澎潤現象，若先添加糖，會與澱粉相互搶奪水份、抑制澱粉糊化，也是造成紅豆或是綠豆煮不開的原因之一，她建議在烹調這類含澱粉高的食材時，一定要確認全部煮到軟化時再添加糖。

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黃淑敏指出，紅豆是豆科蝶形花亞科豇豆屬植物，亦稱赤小豆，屬於榖類食物，而且含有膳食纖維、維生素B群和維生素E、礦物質鉀、鈣、鐵、磷等營養素，同時有利水、消腫、利尿效果；煮紅豆湯時，可以混和紫米一起烹煮，達到補充各種營養素及膳食纖維，既可養顏美容又可抗氧化抵抗自由基的生成。

但黃淑敏也提醒，紅豆屬於澱粉類，而紫米所含的是支鏈澱粉，如同糯米吃多了容易有消化不良的問題，且屬高升糖值食物，需要控制血糖者及腸胃功能不好的民眾最好適當攝取，以每日該攝取的醣量計算，以避免影響血糖及腸胃功能。

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關鍵字：

寒流低溫紅豆湯加糖澱粉水分

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