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第3波疫情殺到！過去一周「近6千人重複感染」　一圖秒懂飆升趨勢

▲▼過去一周重複感染曲線圖。（圖／取自王必勝臉書）

▲過去一周重複感染曲線圖。（圖／取自王必勝臉書）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增24427例本土個案，時隔1個多月再次回升至2萬大關，而且和上周同日相比增幅達43%。指揮中心指揮官王必勝晚間發文表示，我國Omicron第三波疫情已經開始，而且上升速度很快，且近一周的重複感染比率也上升到5%；根據指揮中心統計，過去一周重複感染逼近6千例。

▲▼12/26中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增24,427例本土個案，境外移入71例，另外死亡個案有7例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期本土病例數連續7天比上周增加，且北中南增加幅度都滿大，和上周二比增加三成到五成之間，推估可能這波寒流以及耶誕假期人流增加有關。

羅一鈞指出，這波疫情預估仍以BA.5為主，高峰預期會在2月初，值得注意的是「重複感染」可能性大增。根據指揮中心統計，近期重複感染占比一直有上升趨勢，過去一周（12/18-12/24）重複感染5976例，約占個案數的5%；總計今年重複感染個案達9萬7037例。

羅一鈞提醒，不論有無感染過，都要小心防範，尤其前一波感染已經超過3個月的人，更要注意。王必勝則提到，參加大型活動建議全程戴口罩，餐會、尾牙建議非用餐時還是儘量戴上口罩，長者、幼兒避免參加群聚的活動。

王必勝提醒，有相關症狀的民眾可做快篩，並請儘量在家休息。也請所有人勤洗手，維持良好的衛生習慣。最重要的一點，請符合資格的民眾儘快前往接種疫苗，以增加保護力，降低相關風險。

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