「勇靖少年棒球日」　頂新和德推廣家鄉社區棒球

▲近百位家長、小球員參與「勇靖少年棒球日」。



圖、文／頂新和德文教基金會提供

頂新和德文教基金會創辦人魏應充心繫家鄉棒球運動發展，自推動「接棒未來」棒球公益計畫以來，不僅捐贈永靖國中棒球隊逾千萬元、引進職棒味全龍資源協助小球員精進球技外，基金會上週末更邀請味全龍球星劉基鴻、徐若熙到永靖擔任兒童棒球體驗營指導員，盼鼓勵更多孩童走出戶外、遠離3C，推動永靖棒球運動風氣不遺餘力。

12月24日為永靖國中捐贈儀式暨兒童棒球體驗營。在致贈儀式上，球員特別贈予手寫卡片給魏創辦人並寫道：「謝謝董事長資助我們資源，讓我們可以快樂的打球」、「謝謝您一直以來的付出，我們會好好比賽」，「謝謝董事長支持，祝您長命百歲！」向魏爺爺表達感謝。儀式後緊接著兒童營活動，基金會攜手永靖鄉共好協會辦理「勇靖少年棒球日」，請來在地屢創佳績的永靖國中棒球隊〈永靖猛牛〉協助規劃，更特別邀請味全龍先發三壘手劉基鴻、還有屢破本土新人投手紀錄的徐若熙擔任指導員，活動報名狀況相當踴躍，十分鐘即報名額滿！

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▲劉基鴻指導小球員打擊技巧。



▲徐若熙指導小球員投球技巧。



當天有近百位家長、小球員不畏寒風熱情參與！營隊活動從跑壘熱身展開，劉基鴻、徐若熙分別於一、三壘與小球員擊掌，替他們加油；隨後小球員分四組展開投球、打擊、內外野守備等分站訓練；劉基鴻帶領打擊教學、徐若熙指導投球技巧，此外還有永靖國中棒球隊教練、球員擔任隊輔，讓前來參加的小球員們學習基礎的棒球知識與技術，也培養團隊意識及認識比賽。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，希望藉由永靖國中棒球隊優秀的教練及小球員們，協助促成彰化在地社區棒球隊成立，這部分需要家長的多方支持，因此瞭解永靖地區家長對於社區棒球隊的參與意願及回饋尤為重要，盼能建立、複製社區棒球的運作模式。

▲「勇靖少年棒球日」 頂新和德文教基金會推廣家鄉社區棒球。



頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫近期舉辦「兒童棒球體驗營」推廣社區棒球運動，受到家長的支持和肯定，有家長表示希望孩子加入社區球隊能不忘課業及深化品德教育，基金會未來也將參考國外社區棒球推動經驗，讓孩子加入社區棒球隊打球的同時也有其他教育課程規劃，創造多元學習機會。

基金會將於明年（2023年）持續辦理「兒童棒球體驗營」，寒假期間也將針對有棒球基礎的孩童推出為期一整天的「球技訓練營」，歡迎未來想讓孩子朝科班及校隊發展的家長來報名，請密切鎖定「頂新和德接棒未來」粉絲團報名訊息https://www.facebook.com/baseonfuture/。