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聽不見喇叭陷危險！遠通明年推APP結合穿戴裝置　震動告警聽損者

▲▼遠通電收明年推出APP結合穿戴裝置，震動告警守護聽損者。（圖／遠通電收）

▲除宣導高齡者交通安全外，遠通電收擴大守護對象，明年推出APP結合穿戴裝置，喇叭聲或警鈴聲可震動告警聽損族群。（圖／遠通電收）

記者李姿慧／台北報導

聽損族群因外表難以辨識，卻因聽不到喇叭聲或救護車警鈴聲，常陷入危險中，為提升聽力退化者或聽損者交通安全，遠通電收規劃明年將推出聽損輔具APP及穿戴裝置，透過震動或畫面告警，透過數位科技提升聽障損者用路安全。

遠通電收與子公司遠創智慧響應政府推廣道安公益，今(2022)年除擴大國道收費與智慧停車等便利服務，也持續結合數位科技，與靖娟基金會、壯世代教科文協會等公益團體合作，關懷兒童、高齡者等交通弱勢族群。明(2023)年將擴大守護對象，規劃與聽損輔具業者及社福團體合作，共同提升聽力退化者交通安全，也讓外界更加了解與體會聽損者用路時的特殊需求。

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由於因為聽損族群從外表難辨視，有時候會被其他用路人誤認他們反應較慢，也有聽損者騎車時因聽不到救護車未禮讓而被開罰單，至過馬路綠燈時沒聽到救護車警鈴聲，差點被撞到。

遠通電收表示，大眾普遍了解失去視力會造成安全上的隱憂，往往忽略了失去聽力，也會造成個人安全的盲點，當聽力損失達到一定程度時，不僅無法察覺周遭的車輛、行人的聲音，對警鈴、喇叭鳴聲等關乎生命安全的聲響，都可能無法意識到；遠通電收觀察到該現象，因此規劃明年投入聽損者交通需求推廣，期盼透過與各輔具業者、社福團體的合作，提升聽損者用路安全，同時喚起民眾了解聽損者用路情境，發揮同理心提供正確協助。

遠通電收表示，目前規劃朝聽損輔具APP與穿戴裝置業者合作，例如聽損族群走路、騎車、開車時，透過手機App會穿戴裝置，可監測到救護車、消防車、警車、喇叭聲等音效並透過震動、畫面等方式告警，預計明年第三季上路，希望加入宣導行列，讓外界對聽損族群更有同理心。

▲▼遠通電收明年推出APP結合穿戴裝置，震動告警守護聽損者。（圖／遠通電收）

▲遠通電收也與靖娟合作推出兒童道路安全輔助教材。（圖／遠通電收）

除擴大守護對象擴及聽損族群外，遠通電收也與靖娟基金會合作兒童道安輔助教材，推出首月已有537所學校下載使用。

另據統計，今年1到6月全台交通事故死亡人數，65歲以上的長輩佔3到4成。遠通電收響應政府號召，與翻轉高齡者印象的壯世代教科文協會合作，招募並培訓高齡路老師，深入各地鄰里宣講交通安全，協助完成7名路老師的培訓、宣講、認證。

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